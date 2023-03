Pourquoi les Marocains ne veulent pas de Booba à Casablanca

A peine son concert au Maroc annoncé, le rappeur français doit faire face à une campagne de boycott lancée à son encontre. Le Duc de Boulogne doit se produire au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Le rapper français Booba sera-t-il à Casablanca, le 21 juin, pour son « concert exclusif », comme il l’a annoncé sur ses réseaux sociaux ? Rien n’est moins sûr ! Il semble toutefois que le chanteur n’est pas le bienvenu dans le royaume chérifien. En effet, une vaste campagne d’appels au boycott a été lancée sur les réseaux sociaux. Il est reproché à l’auteur de Validée des propos jugés misogynes contre les femmes maghrébines.

« Beurettes », le mot de trop de Booba ?

Dans certaines de ses chansons, le musicien fait usage de propose que les Marocains trouvent choquants. Il n’hésite pas à user des mots comme « beurettes », s’il ne lance pas : « Petite Marocaine se tape Berlusconi ». Des propos qui ne favorisent pas son acceptation dans ce pays à majorité musulmane et très ancrée dans la religion. Et les compatriotes de Mohammed VI sont vent debout contre la venue de Booba dans leur pays.

D’ailleurs, le hashtag «#BoycottBooba» a été utilisé plusieurs milliers de fois. Il faut dire que la sortie du rappeur français d’origine marocaine Maes n’a pas facilité les choses. Il a d’ailleurs ravivé la polémique sur la venue de Booba au Maroc. « Les beurettes te saluent », a dit le rappeur marocain, en réponse à l’annonce de la tenue du concert de Casablanca. Et le Duc de Boulogne n’a pas tardé à réagir. Et de la manière la plus virulente.

Vers une annulation du concert de Casablanca ?

« T’as quoi ? T’es tellement haineux, pourtant tu es le seul responsable de ton échec. Les paroles de Booba ne t’ont jamais dérangé quand il s’agissait de feater avec lui hein petit traître hypocrite opportuniste ! Bonne chance et si t’es chaud pour le défi, j’suis là… », a vertement réagi Booba. Pour l’heure, la campagne contre la venue du rappeur bat son plein. Reste à savoir si cela suffira à faire annuler le concert annoncé à Casablanca.

Notons que les tarifs du spectacle du musicien de 46 ans varient de 400 à 800 dirhams. Un prix pas donné et qui se justifie par le fait que certains Marocains sont fans fous de Booba. On se rappelle de son concert de 2017 à Rabat, alors que près de 100 000 personnes avaient effectué le déplacement pour y assister. Outre le Maroc, le Duc de Boulogne a annoncé sa présence à Dakar, au Sénégal, le 6 mai prochain.