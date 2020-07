Pourquoi la justice enquête-t-elle sur le fils de Cristiano Ronaldo ?

La justice portugaise serait sur les trousses de Cristiano Ronaldo Junior, le fils du champion portugais de football. Que reproche le juge portugais au fils du Ballon d’Or ?

Une histoire pourtant bizarre, rapportée par le quotidien AS. Ce week-end, Elma Aveiro, sœur de Cristiano Ronaldo, a publié une vidéo dans laquelle on voyait Cristiano Junior conduire un jet-ski. Pourtant, rien ne semble grave. Du moins pour le citoyen lambda. Ce qui n’est pas le cas. Car le fils de Badr Hari ferait l’objet d’une enquête.

En effet, en raison de son âge, Cristiano Junior, qui n’a que 10 ans, est interdit de conduire ce genre d’engin, du moins au Portugal. Et sur la vidéo incriminée, la sœur de Cristiano Ronaldo encourageait le jeune à accélérer et à aller plus vite pour sans doute réaliser des performances.

C’est sur ces faits que les autorités portugaises ont décidé d’ouvrir une enquête autour de cette vidéo, qui défraie la chronique. Selon le journal AS, si une éventuelle sanction devrait tomber du fait de tels agissements, ce sera une amende, dans le but de donner l’exemple et d’éviter d’autres jeunes Portugais ne s’adonnent à de telles pratiques prohibés dans le pays.