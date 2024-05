Pour les Afro-Américains, l’Afrique n’est pas seulement un lieu, c’est une identité

Pour des millions d’Afro-Américains, la quête de leurs ancêtres est un voyage à la fois personnel et spirituel. C’est une recherche d’identité, de connexion et de compréhension de leur place dans le monde. La Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine a mis en lumière ces voyages, et l’histoire du Dr Rick Kittles et de la Dre Gina Paige est un exemple de ce que la découverte de ses racines peut apporter.

Découverte et connexion : le lien ancestral des Afro-Américains avec l’Afrique, un héritage complexe

Le Dr Kittles, généticien, a co-fondé African Ancestry, une société qui utilise l’ADN pour retracer les lignées ancestrales des Afro-Américains. Contrairement à d’autres entreprises de généalogie, African Ancestry ne fournit pas de pourcentages d’ascendance, mais identifie plutôt un pays ou un groupe ethnique d’origine spécifique. Cela a permis à des personnes comme LaKisha David de découvrir des liens profonds avec le Cameroun. Même si ses ancêtres ont été victimes de la traite transatlantique des esclaves, elle descend des peuples Tikar, Hausa et Fulani.

« Les résultats d’African Ancestry m’ont aidée à restreindre ma recherche à une zone spécifique », a déclaré Mme David, qui a apprécié la découverte ancienne. « Cela m’a rendu plus désireuse d’en apprendre davantage sur la région, l’histoire et les nuances ». Maintenant qu’elle connaissait ses racines, Mme David voulait explorer des branches plus récentes de son arbre, en particulier la période précédant l’esclavage de ses ancêtres. « Le récit était que la période de séparation était trop lointaine pour trouver des parents africains vivants », a raconté Mme David à Africa Renawal.

Révéler la vérité

Les résultats des tests ADN peuvent être à la fois réconfortants et dérangeants. Le Dr Kittles a découvert qu’il avait des ancêtres européens, un héritage de l’esclavage. Cette découverte a été difficile à accepter, mais elle l’a également aidé à comprendre l’histoire complexe de sa famille. Du côté de sa mère, il a trouvé des Ibos et des Hausas du Nigeria ; du côté de son père, il a trouvé des Mandinkas et des Européens. « J’ai été choqué de voir les résultats en laboratoire », a-t-il dit de son ascendance européenne. Il a concilié sa révélation scientifique en se souvenant des histoires familiales d’un ancêtre blanc et en comprenant l’héritage de l’esclavage. Cet héritage impliquait des générations de captifs européens violant et élevant des femmes et des filles africaines.

Guérir les blessures du passé

Harriet Jacobs a raconté l’horreur dans son autobiographie de 1861, Incidents in the Life of a Slave Girl. Plus de 2300 autres survivants ont partagé leurs témoignages dans la collection Born in Slavery: Slave Narratives from the Federal Writers’ Project, 1936–1938. « Ces hommes ont transmis leur ascendance européenne à leurs enfants mâles africains », a déclaré la société dans un article de blog. Elle met en garde ses clients afro-américains, en particulier les hommes qui passent ce qu’elle appelle le test PatriClan pour retracer leur ADN paternel, que leurs résultats n’ont qu’une chance de 65% de donner un ancêtre africain. Cependant, les deux sexes peuvent retracer leur lignée maternelle avec le test MatriClan de la société, qui a 92% de chances de donner un ancêtre africain.

Pour la Dre Paige, co-fondatrice d’African Ancestry, aider les gens à découvrir leurs racines est un acte de résistance. Elle croit que refuser aux Afro-Américains la connaissance de leur passé est un moyen de les maintenir opprimés. En connaissant leurs origines, les gens peuvent commencer à guérir les blessures du passé et à s’approprier leur identité.

L’Afrique est plus qu’un simple continent ; c’est un berceau, une source d’identité et de force. Pour les Afro-Américains qui ont retrouvé leurs racines, le lien avec l’Afrique est indélébile. C’est un lien qui transcende le temps et l’espace, et qui continue d’inspirer et d’autonomiser des générations.

African Ancestry a aidé plus d’un million de descendants d’esclaves à démêler les mystères de leur héritage. La société travaille avec Diallo Sumbry, premier ambassadeur américain de l’Autorité du tourisme du Ghana, en tant que directeur des partenariats. Descendant Fulani, M. Sumbry a été instrumental dans l’organisation d’African Ancestry pour partager les résultats ADN sur le site des anciens donjons d’esclaves à Cape Coast, au Ghana, pendant l’Année du Retour.

La Dre Paige a découvert ce qu’elle appelle un « impératif ancestral » lorsqu’elle a décrit une scène qui se produisait comme un mécanisme. « À la Porte de Non-Retour, environ cinq minutes avant chaque cérémonie, je commençais à pleurer », raconte-t-elle. « Je ne savais pas pourquoi je commençais à pleurer. Je devais attendre que les larmes s’arrêtent ». Un jour, un guide spirituel lors de la cérémonie lui a dit : « Tu donnes naissance. Tu donnes à quelqu’un une nouvelle perspective sur sa vie ». Maintenant, elle laisse couler les larmes, sans excuses. « Il est très clair pour moi que je fais ce travail parce que les ancêtres veulent que ce travail soit fait », a déclaré le Dr Paige. « Les ancêtres veulent que nous sachions qui ils sont ».