Pointe-Noire : inclusion numérique pour les malvoyants

Après une longue pause de quinze ans, la ville de Pointe-Noire, située au sud du Congo-Brazzaville, a renoué avec son rendez-vous culturel tant attendu. Depuis le samedi 10 août, le stade Franco Anselmi, habituellement dédié aux événements sportifs, s’est transformé en un véritable carrefour culturel. Les malvoyants bénéficient désormais d’une initiative d’inclusion sociale qui leur offre une opportunité unique de se former à l’informatique.

Ce retour en force est marqué par cette nouveauté qui attire particulièrement l’attention.

Des stands culturels au service de l’inclusion sociale

Parmi les nombreux stands installés à la foire, un en particulier se distingue par son engagement social. Pour la première fois, des malvoyants, souvent exclus du marché du travail en raison de leur handicap, se voient offrir une formation gratuite en informatique.

Cette initiative, mise en place par Manich Dembo, le promoteur et coordonnateur de la foire, vise à donner à ces personnes les moyens de se former en leadership, en gouvernance, et surtout, à acquérir des compétences informatiques de base.

« Ici, nous n’apportons pas que la culture. Nous avons aussi un côté social », explique Manich Dembo. Il souligne l’importance de cette formation, qui permet aux malvoyants du Congo de diversifier leur profil professionnel et d’envisager une insertion réussie sur le marché du travail.

Quand les malvoyants domptent l’informatique

Parmi les formateurs, Christ Ondziel Bangui, un jeune malvoyant formé en informatique au Maroc, incarne parfaitement cette volonté de transmettre des compétences essentielles à ses pairs. Devenu journaliste-reporter, il se consacre désormais à l’initiation d’une trentaine de malvoyants aux logiciels de base tels que Word et Excel.

« Aujourd’hui, ceux qui viennent à la foire comprennent que les malvoyants apprennent l’informatique. C’est quand même extraordinaire. Nous les formons pour diversifier leur profil professionnel », déclare Christ Ondziel Bangui avec fierté. Son engagement illustre une dynamique nouvelle où la culture et l’inclusion se rejoignent pour offrir des opportunités d’émancipation à des individus souvent marginalisés.

Un mélange de musique, d’humour et de solidarité

La foire culturelle de Pointe-Noire ne se limite pas à cette initiative d’inclusion sociale. En effet, elle est également le théâtre de diverses prestations artistiques, allant des spectacles musicaux aux numéros humoristiques. Ces performances rythment cet événement jusqu’à la deuxième quinzaine de septembre. Le mélange de festivités et d’engagement social fait de cette foire un événement unique en son genre, où la culture devient un vecteur de solidarité et de progrès.