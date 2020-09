Point sur l’épidémie de Covid-19 en Afrique : l’exception Sahara Occidental

Coronavirus: les États membres de l’Union Africaine signalent des cas de Covid-19 au 9 septembre 2020, 18 heures notifiant les cas de Coronavirus (1 315 073), les décès (31 725) et les guérisons (1 051 750) par pays et par région. Avec 25 cas enregistrés depuis le début de la pandémie pour 20 guérisons et 2 décès, le Sahara Occidental demeure l’exception africaine, pour ne pas dire mondiale.



Afrique Centrale (55 525 cas; 1050 décès; 47 808 guérisons): Burundi (466; 1; 374), Cameroun (19 604; 414; 18 448), RCA (4 736; 62; 1 825), Tchad (1045; 79; 927), Congo ( 4 891; 83; 3 887), RDC (10 292; 260; 9 501), Guinée équatoriale (4 985; 83; 4 454), Gabon (8 608; 53; 7 533), Sao Tomé-et-Principe (898; 15; 859)

Afrique de l’Est (146 851; 2 906; 80 099): Comores (456; 7; 415), Djibouti (5 388; 61; 5 327), Érythrée (341; 0; 295), Éthiopie (60 784; 949; 22 677), Kenya (35 460; 607) ; 21 557), Madagascar (15 520; 206; 14 243), Maurice (356; 10; 335), Rwanda (4 439; 20; 2 307), Seychelles (137; 0; 127), Somalie (3 371; 97; 2 738), Sud Soudan (2 552; 49; 1 294), Soudan (13 437; 833; 6 730), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (4 101; 46; 1 876)

Afrique du Nord (255.366; 9.125; 180.557): Algérie (46.364; 1.556; 32.745), Égypte (100.228; 5.560; 79.886), Libye (20.462; 324; 2.329), Mauritanie (7.149; 160; 6.476), Maroc (75.721; 1.427 ; 57,239), Tunisie (5 417; 96; 1 862), République Arabe Sahraouie Démocratique (25; 2; 20)

Afrique Australe (691 429; 16 160; 602 338): Angola (3 033; 124; 1215), Botswana (2 002; 8; 493), Eswatini (4 904; 96; 4 059), Lesotho (1 164; 31; 568), Malawi (5 630; 176) ; 3 603), Mozambique (4 647; 28; 2 715), Namibie (9 108; 93; 4 640), Afrique du Sud (640 441; 15 086; 567 729), Zambie (13 112; 300; 11 839), Zimbabwe (7 388; 218; 5 477)

Afrique de l’Ouest (165.902, 2.484; 140.948): Bénin (2.194, 40; 1.793), Burkina Faso (1.466; 56; 1.113), Cap-Vert (4.400; 42; 3.851), Côte d’Ivoire (18.778; 119; 17.688), Gambie (3 275; 99; 1 424), Ghana (45 188; 283; 44 042), Guinée (9 848; 63; 9 009), Guinée-Bissau (2 245; 38; 1 226), Liberia (1 313; 82; 1 195), Mali (2 882 ; 127; 2.258), Niger (1.178; 69; 1.099), Nigeria (55.456; 1.067; 43.334), Sénégal (14.102; 293; 10.176), Sierra Leone (2064; 72; 1.613), Togo (1.513; 34; 1.127 )