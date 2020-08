Plus de 3000 tonnes de nitrate d’ammonium stockées au Port : Dakar sur une bombe

La capitale sénégalaise est-elle à l’abri de la double explosion qui a récemment frappé Beyrouth ? Cette question trouve son sens dans le fait que, au Port Autonome de Dakar, sont stockées plus de 3 000 tonnes de la même substance qui a causé cette catastrophe à Beyrouth.

La capitale libanaise, Beyrouth, a récemment été victime de deux explosions dont l’origine n’était rien d’autre que le nitrate d’ammonium. Et voilà que plus de trois mille tonnes de cette substance sont actuellement stockées au Port Autonome de Dakar. Une quantité beaucoup plus importante que les 2 700 tonnes qui ont causé une double explosion à Beyrouth, avec tous les désagréments et les pertes multiples que cela à créés.

Cette importante quantité de nitrate est bien stockée dans la zone Mali dudit Port. Et ce ne sont pas les assurances données par les autorités du Port qui vont dissiper les craintes des populations, en particulier celles qui sont aux alentours. « Le produit est bien stocké, ce n’est pas dans un entrepôt (comme ce fut le cas à Beyrouth) mais à l’air libre et sur des palettes qui l’empêchent d’être en contact direct avec le sol », explique le Haut commandant du Port de Dakar.

En visite sur les lieux, mardi, le haut Commandant du Port Autonome de Dakar, Ibrahima Badji, a annoncé une batterie de mesures dans le cadre de la gestion des marchandises dangereuses. Ainsi, Deux commissions, terrestre et maritime, ont été ainsi mises en place dans le but d’isoler le nitrate d’ammonium des lieux.

Déjà mis en demeure, le propriétaire de la cargaison entreposée a été sommé, sans délai, d’enlever la marchandise. Ainsi, 350 tonnes ont été évacuées. Selon les autorités portuaires, un site a été identifié à Diamniadio (à la sortie de Dakar), pour que le propriétaire de la cargaison y fasse le transfert, sous réserve d’obtenir l’aval du ministère en charge de l’environnement.

Le Port autonome de Dakar (PAD) est une entreprise publique sénégalaise dont le siège se trouve à Dakar. Grâce à la position stratégique que lui confère une rade bien abritée, il est aujourd’hui le troisième port de la sous-région, après le Port Autonome d’Abidjan et le Port de Lagos, et se classe au neuvième rang sur le continent africain.