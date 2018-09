Plus de 130 corps récupérés dans l’accident du ferry du lac Victoria en Tanzanie alors que les opérations de sauvetage se poursuivent : Vidéo

Plus de 130 corps ont déjà été retrouvés après le naufrage d’un ferry sur le lac Victoria, en Tanzanie, a déclaré vendredi le responsable de la police, Simon Sirro. De nombreuses personnes sont encore portées disparues.



Le ferry MV Nyerere a chaviré jeudi après-midi avec plusieurs centaines de passagers à bord à quelques dizaine de mètres du quai d’Ukerewe sur l’Ile d’Ukara, la plus grande île du lac Victoria, qui fait partie de la Tanzanie. Le lac victoria est le plus grand lac d’Afrique et du deuxième plus grand lac d’eau douce au monde.

Selon les premières estimations, le ferry transportait plus de 300 personnes.

Trente-sept personnes ont été sauvées de la mer jeudi lors des premières opérations de secour, a déclaré par téléphone vendredi à Reuters Jonathan Shana, commandant de la police régionale du port de Mwanza sur la côte sud du lac. Jonathan Shana a indiqué que davantage de secouristes avaient rejoint l’opération quand elle a repris vendredi. Il n’a pas donné de chiffres exacts.

Le ferry transportait également des marchandises l

La Tanzanie a été frappée par plusieurs catastrophes majeures au cours des années. Au moins 500 personnes ont été tuées lors du chavirement d’un ferry sur le lac Victoria en 1996. En 2012, 145 personnes ont trouvé la mort lors du naufrage d’un ferry au large de l’archipel de Zanzibar, dans l’océan Indien.