Pluies diluviennes en RDC : le Premier ministre s’active pour la réparation des dégâts

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 novembre 2019 ont causé d’énormes dégâts tant humains que matériels. Aussi, dans la journée du mardi même, le Premier ministre congolais, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a-t-il convoqué une réunion d’urgence pour trouver une solution rapide aux dégâts matériels.

C’est dans la soirée du mardi 26 novembre que le Premier ministre congolais a présidé ce qu’on pourrait appeler un comité de crise qui a réuni autour de lui : le Vice-premier ministre en charge du Budget, le ministre d’Etat à l’Urbanisme et à l’Habitat, le vice-ministre des Finances, le vice-gouverneur de la Banque centrale, le Directeur général de l’Office de voirie et de drainage (OVD) et le Commandant du Génie militaire. Objectif de la réunion : parer au plus pressé et apporter une réponse urgente aux importants dégâts matériels causés par les pluies.

Ainsi, les équipes d’interventions de l’OVD et du Génie militaire ont été chargées par le Premier ministre de se mettre en branle dès ce mercredi matin pour que les réparations puissent débuter. Le Gouvernement congolais a profité de ce sinistre pour inviter les populations à lui faciliter la tâche en évitant les comportements à risque comme le bouchage des caniveaux par les ordures, la construction de maisons dans des zones inondables ou exposées à l’érosion, lesquels comportements se sont érigés en habitude, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans bien d’autres villes du pays.

Une autre réunion entre le chef du Gouvernement et les ministres concernés par ces questions est prévue prochainement pour trouver des solutions durables à ce qui devient un sérieux problème d’urbanisme dans plusieurs pays d’Afrique Centrale.