Pionnière du mouvement Afro-Allemand : May Ayim poète, écrivaine et militante

Née Sylvia Brigitte Opitz, May Ayim est une écrivaine, poète et militante afro-féministe allemande née le 3 mai 1860 à Hambourg dont l’œuvre mérite d’être plus reconnue pour avoir ouvert la voie à une plus grande réflexion sur les questions identitaires des Afro-descendants en Allemagne.

Par son travail et ses livres tel que « Farbe Bekennen » (Reconnaître les couleurs) qui présente des femmes noires et allemandes issues de différentes générations. Cet ouvrage ainsi que d’autres écrits de l’auteure, mettent en avant l’Histoire noire dans une Allemagne qui ignore très souvent son passé colonial, tout en offrant aux afro-descendants la possibilité de se reconnaître dans une œuvre au sein du paysage littéraire majoritairement blanc du pays.

Diplômée en pédagogie et s’étant par la suite formée à l’orthophonie, May Ayim utilise les mots pour porter un regard critique sur la société dans laquelle elle a grandi et souffert de son apparente différence. Enfant d’une mère allemande et d’un père ghanéen, Sylvia Opitz est adoptée à l’âge de 18 mois et élevée au cœur d’une fratrie blanche. Etant l’unique femme de couleur dans son entourage, son école et dans un pays encore très marqué par les répercussions de l’idéologie nazie, l’écrivaine a dû faire face à toutes formes de racisme et d’un sentiment de solitude important.

En effet, pendant longtemps elle se sentait seule face à ce vécu quotidien et violent soulevant de nombreuses questions identitaires et étant à l’origine de son voyage au Ghana où elle y rencontra la famille de son père. Dans les années 80, May Ayim emménage à Berlin et fait connaissance avec d’autres femmes noires engagées dont la poète afro-américaine Audre Lorde dont la rencontre signe la naissance d’une amitié fructueuse basée sur un échange intellectuel et culturel. Cette relation amena May à utiliser le terme « Afro-deutsch » (afro-allemand) pour la première fois, analogie du concept d’afro-américain.

A ce jour, May Ayim est reconnue comme une des pionnières du mouvement afro-allemand et de la lutte contre le racisme. Instigatrice d’une prise de conscience et critiquant une dormante hypocrisie au sein d’une Allemagne prônant la tolérance tout en fermant les yeux sur les actes racistes du quotidien. Le poème « grenzenlos und unverschämt » (sans frontières et effrontée) adresse justement cette thématique tout en mettant en avant l’auto-détermination et la liberté d’être pleinement soi dans toute sa diversité.

Le 9 août 1996, May Ayim se donne la mort en se jetant du 14e étage d’un immeuble à l’âge de 36 ans. En 2010, la Gröbenufer, une rive de la Spree à Berlin Est, est renommée en son honneur : May-Ayim-Ufer.

sans frontières et effrontée – un poème contre la réunification allemande (et ses apparences)

je resterais

quand même

africaine

même si vous

aimeriez

me voir

allemande

et je resterais quand même

allemande

même si

ma noirceur

ne vous convient pas

j’irais

encore plus loin

jusqu’à l’extrémité du bord

où se trouvent mes sœurs

où se tiennent mes frères

où

notre

LIBERTE

commence

je ferais

encore un pas de plus

encore un pas

de plus

et je reviendrai

quand

je veux

si

je veux

rester

sans frontières et effrontée

May Ayim

Traduit de l’allemand par Zina Eberlein