Phase 2 du gisement Baleine : un bond historique pour la production pétrolière en Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire vient de franchir une étape décisive dans son secteur énergétique avec le lancement de la phase 2 du gisement Baleine, développé par ENI Côte d’Ivoire et PETROCI Holding.

La Côte d’Ivoire consolide sa place parmi les principaux pays producteurs de pétrole et de gaz naturel en Afrique de l’ouest. Ce samedi, les autorités ivoiriennes ont procédé au lancement de la phase 2 du gisement Baleine. Situé sur les blocs CI-101 et CI-802, le gisement Baleine affiche des performances impressionnantes : une production de 60 000 barils de pétrole brut par jour et 70 millions de pieds cubes de gaz naturel quotidien.

Des infrastructures modernes pour une ambition renforcée

Cette nouvelle phase qui respecte le calendrier validé par le gouvernement ivoirien illustre l’ambition du pays à maximiser ses ressources extractives. En s’appuyant sur des infrastructures de pointe, notamment l’unité flottante de production FPSO Petrojarl Kong, le projet Baleine vient consolider la sécurité énergétique nationale tout en positionnant la Côte d’Ivoire comme un acteur incontournable dans le paysage énergétique régional. FPSO Petrojarl Kong assurera le traitement et le stockage du pétrole brut, tandis que FSO Yamoussoukro en facilitera l’exportation.

Quant au gaz naturel, il est acheminé vers les centrales thermiques via le réseau de gazoduc établi lors de la première phase. Ces infrastructures exemplifient l’engagement d’ENI et de PETROCI pour une exploitation efficace et innovante des ressources énergétiques.

Vers une phase 3 prometteuse

Les perspectives du gisement Baleine ne s’arrêtent pas là. La phase 3, actuellement à l’étude, vise une production de 150 000 barils de pétrole brut par jour et 200 millions de pieds cubes de gaz naturel quotidien.. Si ces objectifs sont atteints, ils confirmeront la capacité de la Côte d’Ivoire à devenir un leader de l’énergie durable en Afrique de l’Ouest.

Ce développement stratégique constitue une étape majeure dans la transformation économique du pays. En renforçant sa production énergétique, la Côte d’Ivoire consolidera son autosuffisance et sa capacité à répondre à la demande croissante des ménages et des industries.

Avec ce projet, ENI Côte d’Ivoire et PETROCI Holding illustrent leur maîtrise technologique et leur engagement pour une exploitation responsable et durable des ressources naturelles.