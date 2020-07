Beyonce a toujours défendu la cause des noirs que ce soit à travers ses publications ou encore ses réalisations artistiques. Et en parlant de réalisation, la chanteuse va encore donner un élan à la race noire grâce à son long métrage qui sera bientôt disponible sur la très célèbre plateforme de streaming Disney +, le 31 juillet prochain.

Intitulé « Black is King », l’annonce du film a été faite par la star elle-même via son site internet et son compte Instagram, et son tout premier film vise notamment la promotion des siens, ainsi qu’à leur rendre un vibrant hommage. C’est dans cette optique que Beyonce a déclaré avoir à cœur d’offrir au monde la culture africaine dans un format néanmoins moderne mais dont la véritable importance réside dans le message universel qu’est censé véhiculer le film.

« Ce film est une histoire à travers les siècles pour instruire et reconstruire notre présent (…) une histoire sur la façon dont les personnes mises de côté et brisées représentent un extraordinaire cadeau et une proposition pour l’avenir », a révélé Disney, dans un communiqué repris par le site américain Just Jared.

Le chef d’œuvre a entièrement été pensé et réalisé par Beyoncé ; et les médias américains ont révélé qu’elle aurait paraphé un contrat de 100 millions de dollars avec Disney pour assurer la production de trois films.