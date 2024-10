Paul Biya de retour au Cameroun après sept semaines d’absence

Yaoundé, la capitale du Cameroun, s’est préparée ce lundi 21 octobre à accueillir Paul Biya. Le Président, âgé de bientôt 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans, revenait d’un séjour de sept semaines à l’étranger. La période a été marquée par des inquiétudes concernant sa santé, des rumeurs et une communication floue de la part des autorités.

Il est arrivé à l’aéroport international de Yaoundé en fin d’après-midi, comme l’ont montré les images. À son arrivée, il a salué les dignitaires venus l’accueillir, tandis qu’une foule enthousiaste l’attendait. Paul Biya avait quitté le Cameroun le 2 septembre pour se rendre en Chine, où il a participé au quatrième sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine. Les photos de cette visite, publiées le 7 septembre, constituaient les dernières nouvelles officielles sur son état.

Flou et rumeurs autour de l’état de santé de Biya

Son absence à l’Assemblée générale des Nations Unies fin septembre et au sommet de la Francophonie début octobre a soulevé des questions sur sa condition physique. Au début, aucune explication officielle n’a été donnée, l’équipe présidentielle évoquant simplement des « arbitrages dans l’agenda ». Le 8 octobre, une télévision américaine pro-indépendantiste annonçait la mort de Paul Biya. En réponse, deux ministres à Yaoundé ont rejeté cette information comme infondée.

Le gouvernement a finalement précisé que le Président avait pris un « bref séjour privé en Europe », tout en affirmant qu’il était en « excellent état de santé » à Genève. Le lendemain, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a demandé aux gouverneurs de surveiller les médias et de décourager tout débat sur la santé du président. Parallèlement, le Collectif des anciens séminaires catholiques a annoncé une messe d’action de grâce pour le chef de l’État, interprétée par certains comme un signe de fébrilité.

Des élections présidentielles sur fond de polémique

Les dernières élections présidentielles au Cameroun, tenues en octobre 2018, avaient été marquées par une large victoire de Paul Biya, qui a été réélu pour un septième mandat. Cependant, ces élections avaient également suscité des controverses et des accusations de fraudes. L’opposition, représentée principalement par Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), avait dénoncé des irrégularités et appelé à des manifestations qui avaient été violemment réprimées.

Les observateurs internationaux avaient également signalé des problèmes liés à la liberté d’expression et à la restriction des droits des électeurs. Dans le contexte de ces dernières élections, la question de la santé de Paul Biya et de sa capacité à gouverner a été au cœur des préoccupations des citoyens et des analystes politiques. Le retour du Président après cette longue absence ne manquera pas d’attirer l’attention sur l’avenir politique du Cameroun à l’approche des élections futures.