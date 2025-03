Patrice Motsepe réélu à la présidence de la CAF, Samuel Eto’o intègre le Comité Exécutif

La Confédération Africaine de Football (CAF) a tenu sa 14e Assemblée Générale Extraordinaire au Caire, ce 12 mars 2025. Un événement important pour le football continental. Lors de cette réunion, Patrice Motsepe a été réélu pour un deuxième mandat de quatre ans à la tête de la CAF, Samuel Eto’o a fait son entrée au Comité Exécutif (Comex) de l’organisation, et le Mauritanien Ahmed Yahya a remporté un siège au Conseil de la FIFA.

Motsepe rétabli pour un deuxième mandat

Comme prévu, Patrice Motsepe a été réélu à la présidence de la CAF. L’homme d’affaires sud-africain, seul candidat à sa propre succession, a été réélu de manière sobre, confirmant ainsi son mandat pour les quatre prochaines années. Cette réélection intervient dans un contexte où Motsepe souhaite poursuivre l’agenda de développement du football africain. Lors de l’assemblée, le président de la FIFA, Gianni Infantino, était également présent, ce qui souligne l’importance de ce moment pour le football africain.

La grande surprise de cette assemblée générale a été l’élection de l’ancienne star camerounaise Samuel Eto’o au Comité Exécutif de la CAF. Après une candidature initialement rejetée, Eto’o a été élu par acclamation, étant le seul candidat en lice de l’Union des Fédérations de Football d’Afrique Centrale (UNIFFAC). À 44 ans, l’ex-attaquant, légende du football africain, fait une entrée remarquée dans les coulisses de la gouvernance du football continental.

Ahmed Yahya et la désillusion d’Augustin Senghor

Cependant, bien que Motsepe lui ait proposé de remplacer son compatriote Seidou Mbombo Njoya au poste de vice-président de la CAF, Eto’o a décidé de céder cette place à Pierre-Alain Mounguengui, le président de la Fédération gabonaise de football. Ainsi, Eto’o devrait siéger au Comex en tant que membre, où il pourrait prendre la présidence d’une commission, aux côtés de la Congolaise Bestine Kazadi Ditabala, désormais 5ème vice-présidente de la CAF.

Le renouvellement des six sièges africains au Conseil Permanent de la FIFA a été un autre moment décisif de cette assemblée. Parmi les grands gagnants, le Mauritanien Ahmed Yahya a accédé au prestigieux siège de la FIFA, après avoir remporté une victoire nette avec 35 voix sur 53. En revanche, la déception a été grande pour Augustin Senghor, président de la Fédération Sénégalaise de Football, qui n’a récolté que 13 voix, échouant ainsi à obtenir son siège. Il en va de même pour l’Ivoirien Yacine Idriss Diallo, également recalé.

Nouvelles figures au Comex de la CAF

Le renouvellement des représentants africains au sein du Conseil de la FIFA a également vu la réélection d’autres figures de proue, comme l’Égyptien Hany Abou Rida et le Marocain Fouzi Lekja, qui ont conservé leurs sièges. Les autres élus africains pour le Conseil de la FIFA sont le Nigérien Djibrilla Hima Hamidou (dit « Colonel Pelé »), le Djiboutien Souleiman Hassan Waberi et la Comorienne Kanizat Ibrahim, qui succède à la Sierra-léonaise Isha Johansen.

Le Comité Exécutif de la CAF a vu l’arrivée de plusieurs nouvelles figures lors de cette assemblée. En plus de Samuel Eto’o, d’autres personnalités ont été élues pour représenter le football africain. Ainsi, Walid Sadi (Algérie), Wallace John Karia (Tanzanie), Kurt Okorako (Ghana), Bestine Kazadi (Congo) et Mustapha Raji (Liberia) siègeront désormais au sein du Comex, apportant avec eux des perspectives nouvelles et une représentation plus large du football africain.