Pamela Watara et son « Papa No » font des jaloux

L’actrice et mannequin ghanéenne Pamela Odame Watara a été aperçue dans une vidéo avec son nouveau petit ami. Pamela qui est bénie avec des seins énormes a été vue toute ivre d’amour dans les bras de son homme. Une image qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, puisqu’elle a réussi à faire de nombreux jaloux dans le rang des hommes.

Âgée de 21 ans, Pamela Odame Watara est devenue célèbre en raison de sa poitrine luxuriante et elle l’a utilisée pour s’aventurer dans le théâtre et le mannequinat, ce qui lui réussit d’ailleurs très bien jusque-là. Elle a également été critiquée pour ses allégations à caractère « pornographique » et pour le fait d’avoir eu des relations avec des hommes, pour obtenir des faveurs. Mais, la belle actrice a su surmonter toutes ces accusations parfois infondées et a même réussi à trouver l’amour et peut-être pour la vie ! Son « Papa No ».

Le terme « Papa No » est désormais l’un des plus utilisés pour désigner un Sugar Daddy. Il a vu le jour lorsque l’actrice et entrepreneuse de Popular Kumawood, Tracey Boakye, a fait vibrer les médias sociaux, à cause de ses railleries sur la fille du côté de son « Papa sucre ». Pamela Odame Watara a saisi cette opportunité pour également faire vibrer les médias sociaux. Après avoir publié une vidéo d’elle sur son compte Instagram, en compagnie de son « Papa No », dans un moment très romantique, en rendant certaines personnes jalouses sur les réseaux sociaux. En effet, elle a été vue en train de rouler en ville dans une voiture avec un homme que l’on croit être son petit ami.

À rappeler que l’année dernière, Pamela Odame Watara, qui a souvent la fâcheuse manière de mettre le feu sur les médias sociaux, avait révélé qu’elle avait abandonné son petit ami, parce ce dernier voulait être le seul homme de sa vie. Ce que Pamela ne pouvait faire du fait qu’elle avait encore du mal à s’établir financièrement pour penser se contenter d’un seul homme.