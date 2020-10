Pamela Odame brise le silence, dément Tornado et tacle Nayas

La mondaine ghanéenne Pamela Odame Watara a réfuté les accusations selon lesquelles elle était autrefois une grande prostituée. Cela vient après que l’acteur Nana Wood, populairement connu sous le nom de Tornado, a déclaré avoir un jour pris Pamela Odame, qui travaillait comme prostituée à Accra.

Selon Nana Tornado, Pamela Odame lui a dit qu’elle était une Kényane qui ne comprenait aucun dialecte ghanéen. Il a révélé qu’il avait eu une aventure d’une nuit avec la dame aux plus gros lolos du Ghana, le premier jour même de leur rencontre. « J’ai eu une aventure d’un soir avec Pamela Odame. C’était une prostituée. Elle m’a dit qu’elle était Kényane et je la croyais. J’ai montré de l’intérêt pour elle mais j’ai réalisé plus tard qu’elle était fausse. J’avais l’air stupide quand je l’ai vue à la télé parce qu’elle m’avait menti », a déclaré Tornado, dans une interview.

Réagissant aux allégations de l’« Entertainment City Show d’Atinka TV » avec Nana Adwoa Annan, Pamela Odame Watara (24 ans) a expliqué qu’il n’avait suivi Nana Tornado au club que pour s’amuser en ami et non en prostituée. « Cela s’est produit il y a quatre ou cinq ans, pas maintenant que je suis plus populaire que lui. J’étais venu à Accra (elle est née au Kenya, ndlr), il n’y a pas longtemps et je ne comprenais pas Twi. Tornado était un ami et je ne l’ai accompagné au club que pour m’amuser et non en tant que prostituée. Nous n’avons jamais eu une aventure d’un soir comme il le dit », a déclaré Pamela.

En revanche, Pamela Odame, qui semble très furieuse après cette accusation gratuite, qui porte atteinte à sa dignité et à son image, s’en est également pris à Nayas. Elle reproche à l’animatrice de Nayas Adult Show d’avoir laisser le soin à Nana Tornado de dire publiquement qu’elle est prostituée. Ce qui n’était pas le cas et qui représente une atteinte à sa dignité.

Pamela Odame a indiqué qu’elle croyait Tornado comme un ami et que ce qu’il disait était vrai, mais qu’elle n’était pas une prostituée. Selon elle, elle est sortie avec Nana Tornado et lui a demandé 40 GHz (3 836 FCFA) pour le carburant, mais que l’aspect prostituée n’est pas vrai. Elle a insisté qu’elle n’avait jamais eu de liaison avec Tornado. Ce dernier la détesterait aujourd’hui, pour la simple raison qu’elle est devenue plus célèbre que lui.