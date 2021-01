Ouverture des précommandes de vaccins Covid-19 pour 55 États membres de l’Union africaine

Afreximbank facilitera les paiements liés aux précommandes des vaccins Covid-19 à destination de l’Afrique en fournissant des garanties d’engagement d’achat anticipé pouvant atteindre 2 milliards de dollars EU aux fabricants au nom des États membres.

Suite à l’annonce par le président de l’Union africaine (UA.int), le président Cyril Ramaphosa, le 14 janvier 2021, que l’Union africaine a obtenu une provision provisoire de 270 millions de doses de vaccin COVID-19 pour l’Afrique par le biais de son équipe de travail africaine sur l’acquisition de vaccins COVID-19 (AVATT), la Plateforme Africaine des Fournitures Médicales (AMSP) (AMSP.africa), au nom des Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC Afrique) (AfricaCDC.org), lance aujourd’hui le programme de précommande des vaccins COVID-19 pour tous les États membres de l’Union africaine. Afreximbank facilitera les paiements en fournissant des garanties d’engagement d’achat anticipé d’un montant maximal de 2 milliards de dollars EU aux fabricants au nom des États membres.

Alors que l’AVATT a obtenu des doses provisoires de 270 millions de vaccins COVID-19 de Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca, AMSP – la plate-forme à source unique permettant un accès plus rapide, plus transparent et rentable aux fournitures COVID-19 – a ouvert aujourd’hui avant commandes, offrant un accès équitable aux doses de vaccins COVID-19 pour 55 États membres de l’Union Africaine.

« Ce sont des temps historiques. Pour la première fois de l’histoire, l’Afrique a obtenu l’accès à des millions de doses de vaccins au milieu d’une pandémie comme la plupart des pays occidentaux », a déclaré l’Envoyé spécial de l’Union Africaine Strive Masiyiwa. « Il y a encore une énorme pénurie de doses de vaccins et c’est pourquoi cette collaboration continentale a conçu une allocation juste associée à un accès opportun et équitable aux vaccins COVID-19 à travers le continent. Afreximbank est fière d’étendre son soutien aux économies africaines dans leur tentative de contenir la pandémie. Notre mécanisme de financement des vaccins s’appuie sur le succès de notre mécanisme d’atténuation de l’impact sur le commerce de la pandémie (PATIMFA) pour ouvrir l’accès aux vaccins COVID 19 aux États africains sur la base d’une approche panafricaine privilégiée par l’Union africaine », a déclaré le professeur Benedict Oramah, Président et président du conseil d’administration de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). « En fournissant des garanties d’engagement d’achat anticipé allant jusqu’à 2 milliards de dollars américains aux fabricants de vaccins candidats, Afreximbank veillera à ce que les États africains soient en mesure d’accéder rapidement aux vaccins COVID-19, à des prix compétitifs et en temps opportun, contribuant ainsi à sauver des vies et des moyens de subsistance », a-t-il ajouté.

Pour soutenir les opérations de vaccination, l’Africa Medical Supplies Platform (AMSP.africa) a également lancé une nouvelle catégorie d’accessoires pour vaccins qui aidera les États membres à se procurer des produits tels que des congélateurs à très basse température, des équipements de protection individuelle, des rouleaux de coton. , seringues et aiguilles.

« Les plus grands défis pour l’accès au vaccin COVID-19 en Afrique ont été le financement des vaccins et la logistique de la vaccination à grande échelle, mais nous sommes heureux que cette lacune soit comblée par la facilité de financement Afreximbank. La décision cruciale est maintenant de savoir comment commencer afin qu’une fois que nous aurons commencé, il n’y aura pas de perturbations et c’est là que l’AMSP jouera un très grand rôle », a déclaré le Dr John Nkengasong, Directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC Afrique).

« À partir d’aujourd’hui, les États membres de l’Union Africaine pourront commencer à passer des précommandes en ligne pour leur allocation de vaccins par le biais de la plateforme africaine des fournitures médicales (AMSP.africa) », a déclaré Fatoumata Bâ, fondatrice et présidente exécutive de Janngo (Janngo.africa) et directrice associée de Janngo Capital. « Nous sommes fiers de contribuer à donner un accès direct aux vaccins de pointe COVID-19 à travers l’Afrique; C’est essentiel pour protéger nos populations et rouvrir nos économies », a-t-elle ajouté.