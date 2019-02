Ouverture des Jeux de la Francophonie à Abidjan

Ce vendredi s’ouvre la 8e édition des Jeux de la Francophonie qui se tiendra du 21 au 30 juillet 2017, en Côte d’Ivoire, à Abidjan. Cette huitième édition ambitionne de s’inscrire dans un projet de développement et de renforcement de cohésion nationale pour la Côte d’Ivoire, un voeux pieu alors que les militaires rebelles continuent de faire régulièrement parler les armes ces dernières semaines.

Laura FLESSEL, ministre des Sports française et ancienne championne Olympique d’escrime, assistera à l’ouverture et accompagnera les premiers pas de la délégation tricolore.

Elle profitera de son déplacement pour poursuivre ses échanges avec ses homologues internationaux et les présidents de fédérations afin de poursuivre le développement du réseau d’influence de la France à l’international a-t-elle déclarée.