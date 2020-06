Ouganda : un hôpital de 40 000 lits pour accueillir les malades du Covid 19

L’Ouganda se prépare à affronter une nouvelle vague de malade à Coronavirus. C’est du moins ce qui ressort de l’annonce du Président Yoweri Museveni qui fait installer 40 000 lits pour accueillir des malades.

Dans un premier temps, le ministère ougandais de la Santé du pays avait fait savoir que ce serait un total de 9 000 lits qui devaient être déployés pour la circonstance. Mais en dernier ressort, le président de la République a fait savoir qu’il s’agit plutôt 40 000 lits qui seront mis à la disposition d’éventuels malades; un ordre qu’il a donné. Les lits seront installés au stade Namboole, situé dans la capitale du pays, Kampala.

Dans son message, Yoweri Museveni a aussi fait savoir que même si Kampala a su faire face à la pandémie jusqu’à présent, il est à craindre que la situation se complique très prochainement. Au moment de la rédaction de ce billet, le pays a eu 657 cas de malades confirmés et aucun décès.

The truck drivers were a big contributor to our cases but the interventions we took are helping reduce these specific cases. The distribution of masks will start tomorrow and I have asked the authorities to prepare hospital facilities to handle upto 40,000 cases if we get there. pic.twitter.com/hpWKvoGpiu

— Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) June 9, 2020