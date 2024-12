Ouganda : un glissement de terrain fait au moins 20 morts

Les pluies diluviennes qui s’abattent sur l’Ouganda depuis plusieurs semaines ont une nouvelle fois frappé de plein fouet le pays. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un glissement de terrain d’ampleur a enseveli plusieurs villages du district de Bulambuli, situé à environ 280 kilomètres à l’Est de la capitale, Kampala.

Le bilan de cette catastrophe naturelle est lourd : au moins 20 personnes ont perdu la vie, et les recherches se poursuivent dans les décombres pour retrouver les disparus, dont le nombre pourrait être supérieur à une centaine. Des centaines d’habitants ont également été déplacés de leurs foyers, se retrouvant sans abri et privés de leurs biens. Les équipes de secours, composées de militaires, de policiers et de membres de la Croix-Rouge, sont mobilisées sur place.

Dégradation des conditions climatiques en Afrique

Cependant, leurs opérations sont rendues difficiles par les conditions météorologiques extrêmes et l’état des routes, rendues impraticables par les glissements de terrain et les inondations. Ce drame s’inscrit dans un contexte de dégradation des conditions climatiques en Afrique, où les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient. Sécheresses, inondations, cyclones… Le continent africain est en première ligne face au changement climatique, et les populations les plus vulnérables en pâtissent.

L’Ouganda, comme de nombreux pays d’Afrique, est régulièrement confronté à des catastrophes naturelles de ce type. En 2020 déjà, de fortes pluies avaient provoqué des inondations et des glissements de terrain, faisant des dizaines de morts et déplaçant des milliers de personnes. Face à l’ampleur de la catastrophe, la communauté internationale est appelée à apporter son soutien à l’Ouganda, tant sur le plan humanitaire que financier.

L’aide d’urgence est indispensable pour porter secours aux victimes, mais il est également nécessaire de mettre en place des programmes de reconstruction à long terme pour permettre aux populations touchées de se relever.