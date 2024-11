Glissement de terrain meurtrier à Madagascar : 16 victimes dans la région du Menabe

Un tragique glissement de terrain a causé la mort de 16 personnes à bord d’un bateau dans la région du Menabe, à l’ouest de Madagascar, mercredi matin. Le bateau, qui transportait 26 passagers, était ancré sur le fleuve Tsiribihina lorsqu’un éboulement massif s’est produit à proximité, recouvrant partiellement l’embarcation et causant des pertes humaines immédiates.

Des victimes prises dans les débris

L’incident a frappé durement les passagers du bateau, qui assuraient une liaison fluviale entre les villes de Belo sur Tsiribihina et Ankalalaobe. La violence de l’éboulement a surpris les passagers et les membres d’équipage, laissant peu de chances aux victimes prises dans les débris. Selon les informations fournies par l’Agence Portuaire, Maritime et Fluviale (APMF), 10 personnes ont réussi à échapper à la catastrophe sans blessure, tandis que les autres passagers n’ont pas survécu.

Des secours ont été rapidement mobilisés pour tenter d’assister les naufragés et dégager le bateau enseveli partiellement par les débris. Les autorités locales, appuyées par des équipes spécialisées, ont mené des opérations de récupération malgré des conditions difficiles et un accès limité dans cette région accidentée de Madagascar. Les familles des victimes ont été immédiatement informées et les corps des défunts ont été transportés pour des formalités d’identification.

Des zones portuaires et de débarquement affaiblies

La catastrophe a également causé des dégâts aux infrastructures portuaires de la région, aggravant les difficultés de navigation sur le fleuve Tsiribihina. L’APMF a signalé que le glissement de terrain avait affaibli certaines zones portuaires et de débarquement. Ce qui a rendu l’accès encore plus difficile. Les autorités envisagent des travaux de renforcement pour éviter de futurs incidents et sécuriser davantage les liaisons fluviales.

Ce glissement de terrain est une tragédie pour Madagascar, un pays souvent confronté à des catastrophes naturelles telles que des cyclones, des inondations, et des glissements de terrain fréquents, notamment en saison des pluies. L’événement de mercredi souligne l’urgence de renforcer les infrastructures de transport dans les régions vulnérables afin d’assurer la sécurité des passagers empruntant ces voies fluviales.