Ouganda : Facebook ferme les comptes de plusieurs responsables

Facebook a fermé un grand nombre de comptes appartenant à des responsables du gouvernement ougandais accusés de chercher à manipuler le débat public avant les élections de jeudi. L’Ouganda organise des élections présidentielles et parlementaires après une campagne tendue et sanglante. « Ce mois-ci, nous avons supprimé un réseau de comptes et de pages en Ouganda qui se sont engagés dans le CIB (Comportement Inauthentique Coordonné) pour cibler le débat public avant les élections », a déclaré Kezia Anim-Addo, responsable de la communication de Facebook pour l’Afrique subsaharienne, dans un mail.

« Ils ont utilisé de faux comptes et des comptes en double pour gérer des pages, commenter le contenu d’autres personnes, se faire passer pour des utilisateurs, partager à nouveau des messages en groupes pour les rendre plus populaires qu’ils ne l’étaient », a-t-il ajouté. Anim-Addo a indiqué que le réseau était lié au ministère des Technologies de l’Information et des Communications. « Compte tenu des élections imminentes en Ouganda, nous avons agi rapidement pour enquêter et supprimer ce réseau ».

Les géants des médias sociaux font un examen de plus en plus attentif du contenu qu’ils permettent de diffuser sur leurs réseaux. Twitter, Instagram et Facebook ont bloqué le Président américain Donald Trump pour incitation à la violence après que ses partisans ont pris d’assaut le Capitole américain mercredi dernier, une décision que ses partisans considèrent comme une attaque contre la liberté d’expression.

L’attaché de presse principal de Museveni, Don Wanyama, qui a vu son compte Facebook et Instagram fermé, a accusé l’entreprise de chercher à influencer les élections. « Honte aux forces étrangères qui pensent pouvoir aider et implanter un leadership fantoche sur l’Ouganda en désactivant les comptes en ligne des partisans du NRM (du parti au pouvoir) », a-t-il déclaré sur Twitter. « Vous n’enlèverez pas le Président Kaguta Museveni », a-t-il ajouté, utilisant le deuxième nom du Président.

Cependant, le compte en ligne du Président Yoweri Museveni est toujours actif, mais de nombreux responsables gouvernementaux et membres du parti au pouvoir ont vu leurs pages supprimées, notamment un blogueur bien connu et partisan de Museveni, un médecin éminent et un haut fonctionnaire du ministère de l’Information.

Le Président ougandais a longtemps accusé des organisations et des éléments étrangers de soutenir l’opposant Bobi Wine, dans le but de destituer son gouvernement.