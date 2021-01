Ouganda : Bobi Wine qualifie de « plaisanterie » les premiers résultats

Le chef de l’opposition ougandaise, Bobi Wine, a , ce vendredi, qualifié de « plaisanterie » les premiers résultats qui ont donné une large avance au Président sortant Yoweri Museveni, avec 63% des suffrages.

C’est un lendemain de scrutin présidentiel qui ne surprend personne en Ouganda. Alors que les résultats d’un tiers des bureaux de vote ont été publiés par la commission électorale, le Président Yoweri Museveni se trouve largement en tête avec 63% des voix, contre 28% pour Bobi Wine. Les résultats définitifs sont attendus samedi après-midi. Mais, le chef de l’opposition ougandaise Bobi Wine qualifie de « plaisanterie » ces premiers résultats.

La commission électorale affirme que le candidat du parti au pouvoir, le Mouvement National de Résistance, aurait obtenu plus de 50 000 voix. Le double de la Plateforme d’Union Nationale de Bobi Wine. Parmi les 9 autres candidats à la présidence, aucun n’aurait pour l’instant dépassé la barre des 5%. Mais le résultat serait tout autre pour le principal challenger du président sortant.

Selon Bobi Wine, si le scrutin a été entaché par « des illégalités venues d’en haut », son parti serait en avance dans les résultats partiels. « Je suis très certain que nous avons vaincu le dictateur, et de loin. J’appelle tous les Ougandais à rejeter le chantage. Nous avons certainement gagné cette élection et nous l’avons gagnée de loin. Le général Museveni et sa petite clique d’oppresseurs essaient, une fois de plus, de s’imposer au peuple ougandais », a-t-il déclaré, lors d’une conférence de presse au lendemain du vote.

L’homme le plus populaire actuellement en Ouganda, Bobi Wine a « rejeté » ces premiers résultats, dénonçant « une véritable mascarade », conduite par les partisans du Président Museveni pour « préparer le pire trucage jamais connu par le pays ».

La commission électorale a répondu, dans la matinée, aux affirmations de « fraudes » dénoncées par le leader de la Plateforme d’Union Nationale, lui demandant de « démontrer au pays de quelle manière, de quelle façon les résultats sont truqués ».

