Oscar Chavula bénit Difikoti avec une Bentley

Thomas Sipalo alias Difikoti est le fier nouveau propriétaire d’une Bentley et c’est grâce à son patron, Oscar Chavula. Le comédien zambien a montré sa nouvelle caisse sur les réseaux sociaux, remerciant son mentor pour le généreux cadeau.

« Lorsque votre mentor / associé vous surprend avec un fouet chaud… je suis béni, merci infiniment à Oscar Chavula », a-t-il écrit à côté des photos enviables de son nouveau véhicule de luxe. Les prix de la Continental Bentley GT V8, est estimé à 300 000 dollars (167 millions FCFA). Thomas Sipalo alias « Diffikoti » a été félicité par ses nombreux fans sur les réseaux sociaux, pour sa toute nouvelle voiture.

« Le travail acharné paie. Cet homme (Thomas Sipalo), m’inspire car il est passé de zéro à héros. Regardez ce que la détermination a apporté dans sa vie », a écrit un fan. « Je ne change pas mon cercle d’amis. Tout ce que je demande, c’est que Dieu nous bénisse abondamment, afin que nous puissions être une bénédiction les uns pour les autres, félicitations », a indiqué un autre.

En revanche, Oscar Chavula, qui possède la station de radio Hot FM, la station de télévision Hot TV et un certain nombre d’autres entreprises, s’est également acheté une Bugatti Chiron 2020, qui coûte environ 3 millions de dollars (1,6 milliards FCFA). Cet homme d’affaires chevronné possède d’autres voitures de luxe dans son garage. On retrouve dans sa belle collection, une BMW M4, une Porsche Cayenne, une Toyota Hilux D-4D et une Bentley.

Depuis quelques années, Oscar Chavula travaille avec le célèbre comédien et animateur zambien Thomas Sipalo alias « Difikoti » et les choses fonctionnent parfaitement bien entre les deux associés. Ce cadeau, la voiture Bentley GT V8, est un signe de reconnaissance du patron de la station de télévision Hot TV, afin d’encourager son protégé à persévérer.