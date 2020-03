Organisation mardi à Kinshasa de la 1ère conférence de presse sur le Coronavirus du Secrétaire technique du CMR Covid-19

• Le Secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte, le Prof. Jean-Jacques Muyembe Ntamfum, a animé ce mardi 24 mars 2020, dans l’Amphithéâtre du nouveau bâtiment de l’INRB à Kinshasa, sa première conférence de presse sur l’évolution de la situation épidémiologique de la pandémie Covid-19 en RDC qui sévit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, annoncé par le ministre de la Santé depuis le 10 mars 2020 ;

• Au cours de cette conférence de presse, le Prof. Muyembe, a révélé que les jeunes adultes, dont l’âge varie entre 31 et 50 ans sont les plus atteints et que d’une manière générale les enfants de 0 à 16 ans sont épargnés ;

• Il a aussi dit que dans la répartition des cas par sexe, la majorité de personnes atteintes sont les hommes ;

• Pour le moment, ce sont trois communes du district de la Lukunga qui sont touchées par cette pandémie, dont la majorité des cas se trouvent dans la commune de la Gombe et quelques autres cas à Kitambo et à Kinshasa ;

• Il a également déclaré que le tout premier cas était importé, soit de l’Europe, soit des Etats-Unis. Il s’agit des congolais et expatriés en provenance de ces deux continents et de retour au pays ;

• Le Secrétaire technique du CMR Covid-19 a présenté la stratégie de lutte du Secrétariat technique du CMR Covid-19, notamment stopper l’expansion du virus vers d’autres communes afin d’empêcher que le virus entre dans les provinces encore épargnées ;

• « Nous avons confiance dans la population de la RDC, particulièrement du soutien de la population de Kinshasa afin que cette pandémie s’arrête à Kinshasa et n’atteigne pas les autres provinces du pays » ;

• Cette conférence de presse constitue l’entrée en fonction du Secrétaire technique du CMR Covid-19 après sa désignation par l’ordonnance du 24 mars 2020 du Chef de l’état, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo;

• Bien avant cette conférence de presse, le Secrétaire technique du CMR Coviod-19 avait présidé une réunion en présence des ministres provinciaux en charge de la santé et de l’Intérieur. Ont également pris part à cette rencontre, part les présidents des commissions de la riposte et quelques membres de la Division provincial de la Santé, ainsi que quelques partenaires ;

• C’est depuis le 18 mars 2020 que le Président de la République avait décidé de donner la mission de coordination de la lutte contre le Corona virus au Secrétaire technique qui jusque-là, s’occupait de la riposte contre la dixième épidémie de la Maladie à virus Ebola déclarée dans ce pays depuis le 1er Août 2018.

Pour rappel, les recommandations du Président de la République démocratique du Congo contre Covid-19 :

Pour l’accès au territoire congolais :

1. Suspension, jusqu’à nouvel ordre, dès le 20 mars 2020, tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles ;

2. Report des voyages à destination de la République Démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu’à nouvel ordre ;

3. Imposition à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l’obligation de lavage des mains et du prélèvement de la température ;

4. Imposition d’une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l’issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d’interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positives ;

5. Dotation de tous les postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l’étranger ;

6. Soumission systématiquement des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes Provinces de la RDC aux mesures de contrôle dans le but d’éviter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays.

Pour les rassemblements des personnes :

1. Interdiction de tous rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial ;

2. Fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l’ensemble du territoire national à partir du 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines ;

3. Suspension de tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter à patir du 19 mars 2020 ;

4. Suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre;

5. Interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants

6. Interdiction de l’organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnateurs;

7. Prise en charge aux frais du Gouvernement tous les cas testés positifs sur l’ensemble du territoire