Oran, la renaissance touristique d’une ville carrefour de la Méditerranée

Carrefour de civilisations méditerranéennes, Oran connaît une renaissance spectaculaire de son secteur touristique. Après des décennies d’oubli, la deuxième ville d’Algérie redécouvre ses trésors architecturaux et culturels, modernise ses infrastructures et attire de nouveau les regards. Entre patrimoine historique, scène artistique effervescente et ambitions économiques, voyage au cœur d’une métropole en pleine transformation.

Entre modernisation de ses infrastructures et mise en valeur de son patrimoine unique, Oran connaît un renouveau touristique porté par une stratégie nationale ambitieuse. La ville aux mille influences veut séduire voyageurs, investisseurs et artistes pour redevenir un pôle incontournable du tourisme méditerranéen.

Un patrimoine architectural enfin valorisé

Longtemps sous-exploitée, la richesse patrimoniale d’Oran est aujourd’hui au cœur d’un vaste plan de revalorisation. La réhabilitation de la vieille ville, des places coloniales, des villas hispano-mauresques et du front de mer donne un nouvel éclat à la cité surnommée « la radieuse ».

Des joyaux tels que le fort de Santa Cruz, la place du 1er Novembre, le Palais du Bey ou encore le Théâtre régional d’Oran retrouvent une seconde vie. Parallèlement, des parcours urbains sont créés pour guider les visiteurs dans l’histoire plurielle de la ville — arabe, ottomane, andalouse, espagnole, française.

De nouveaux équipements pour une ville internationale

Portée par les investissements publics et privés, la ville s’équipe pour accueillir davantage de visiteurs. Une dizaine d’hôtels 4 et 5 étoiles sont en cours de rénovation ou de construction, notamment dans les quartiers de Canastel et d’Aïn El-Turck. Le nouveau terminal de l’aéroport international Ahmed Ben Bella, inauguré récemment, facilite l’accueil de vols directs depuis Paris, Barcelone, Tunis, Istanbul ou Doha. Autre chantier stratégique : le développement du port d’Oran en pôle croisière et marina de plaisance, pour séduire les voyageurs en Méditerranée et relancer les circuits maritimes régionaux.

Ville de musique, de théâtre et de littérature, Oran continue de briller par sa créativité. Les journées du Raï annuelles, les rencontres cinématographiques du Maghreb bisannuelles attirent chaque année un public curieux.

La ville mise également sur les arts contemporains, en lien avec sa jeunesse dynamique et ses écoles d’art, pour faire émerger une scène alternative qui dialogue avec les traditions populaires. Des cafés culturels, des galeries indépendantes et des studios de création voient le jour dans les anciens quartiers européens ou au bord de mer.

Oran, vitrine d’une Algérie tournée vers l’avenir

Ce renouveau touristique s’inscrit dans la volonté plus large des autorités algériennes de diversifier l’économie et de faire du tourisme un levier de croissance durable. Le plan « Destination Algérie 2030 » place Oran parmi les cinq pôles prioritaires, avec un accompagnement renforcé pour les investisseurs, la simplification des procédures et la modernisation des services.

« Oran est un carrefour : entre histoire et modernité, entre Afrique et Europe. Sa renaissance est un symbole de ce que l’Algérie veut offrir au monde », confiait un haut cadre du ministère du Tourisme.

Avec ses plages, son patrimoine unique, son hospitalité légendaire et son climat méditerranéen, Oran dispose de tous les atouts pour s’imposer à nouveau comme une grande destination touristique du sud de la Méditerranée. Et derrière ce renouveau, c’est toute une génération qui rêve d’une ville ouverte, rayonnante et créative.