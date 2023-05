Opposition au troisième mandat de Macky Sall : première mobilisation du F24

La plateforme de lutte des forces vives de la Nation, F24, dont l’essence est l’opposition au troisième mandat de Macky Sall, a tenu sa première manifestation, ce vendredi. Une opération test pour apprécier sa capacité de mobilisation.

Ce vendredi, des centaines de militants ont répondu à l’appel du F24 qui organisait sa première manifestation anti-troisième mandat au Sénégal. La place de la nation de Dakar était noire de monde. Si parmi les manifestants, on pouvait voir des partisans de Ousmane Sonko ou encore de Khalifa Sall, le point de convergence de tous ceux qui ont répondu à l’appel, c’est leur opposition au troisième mandat de Macky Sall. Parmi les manifestants, il y avait des personnes de tous âges, même celles du troisième âge. C’est le cas de Aïssitou Diallo qui n’a pas voulu rester en marge de ce qui apparaît comme une lutte essentielle du moment : « Je suis du 3e âge, mais je suis là pour les enfants, les petits-enfants, les générations futures », a-t-elle déclaré, ajoutant : « C’est un des derniers combats de ma vie ».

Une mission difficile

Il sied de rappeler que le F24 est une plateforme lancée, le 16 avril 2023, par une centaine de partis politiques d’opposition, d’organisations de la société civile, de syndicats et même de personnalités indépendantes. L’objectif de la plateforme est de faire barrage à l’éventuel troisième mandat du Président Macky Sall. Dans sa composition et dans ses objectifs, le F24 rappelle bien le M23, mouvement du 23 juin, qui, en son temps, avait vainement tenté d’empêcher le troisième mandat de Abdoulaye Wade. Et ça, les responsables de la nouvelle plateforme ne l’ignorent point.

On comprend donc ces propos du coordonnateur de la plateforme, Mamadou Mbodj, un des leaders du M23 à l’époque : « Nous avons une force dissuasive supérieure à celle du M23 ». La position de Mamadou Mbodj est appuyée par le président du groupe parlementaire de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi, Birame Soulèye Diop : « C’est un chant qui est nouveau, des moyens nouveaux, une perspective nouvelle. On pourra avoir le temps de faire les comparaisons ».

Le résultat, c’est l’attente de la majorité des Sénégalais qui ne souhaitent pas voir leur pays s’engager dans la périlleuse aventure du troisième mandat. Là-dessus, le F24 a déjà réussi le pari de la première mobilisation. Mais, le plus difficile reste à venir.