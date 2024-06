Opportunité d’études en France : l’IFIC offre 5 bourses de 10 000 euros au Bénin

L’Institut de Formation à l’Information et à la Communication (IFIC) offre une chance aux étudiants du Bénin de réaliser leurs rêves d’études en communication en France grâce à un concours de bourse exceptionnel. Située dans la magnifique ville de Vichy en France, l’école propose des formations axées sur une pédagogie immersive.

10 000 euros à partager entre 5 lauréats

L’IFIC met en jeu une bourse d’une valeur totale de 10 000 euros, à distribuer entre les 5 étudiants souhaitant poursuivre leurs études en communication en France. Cette initiative vise à soutenir les futurs talents de la communication et à leur offrir une opportunité d’étudier dans un cadre académique prestigieux.

Les 5 candidats qui se distingueront lors de ce concours recevront chacun une réduction de 2 000 euros sur leurs frais de scolarité annuels qui s’élèvent à 5 800 euros pour chaque année de Bachelor et à 7 200 euros pour chaque année de Mastère.

Comment se déroulera le concours ?

Les inscriptions pour le concours sont ouvertes depuis le 7 juin et seront clôturées le mercredi 19 juin à 17 heures. Le concours se tiendra le lundi 24 juin 2024 à 9 heures au Labs GV à Cotonou, route de l’aéroport. Les candidats passeront un test écrit suivi d’un entretien oral pour évaluer leur motivation.

Cliquez ici pour vous inscrire : Je participe au concours de bourse

Les informations clés :

Date : Lundi 24 juin 2024

Heure : 9 heures

Lieu : Labs GV à Cotonou, route de l’aéroport

Épreuves : Test écrit et entretien oral

Rencontre avec les alumni

Les futurs étudiants peuvent entrer en contact avec des anciens de l’IFIC, tels que Fidèle Kossou et Maceo Ouitona, sur Facebook et LinkedIn. Ces échanges pourront fournir des informations précieuses et des retours d’expérience sur les études et la vie en France.

Découvrez l’IFIC en Vidéo : https://tinyurl.com/2fj3uwaw

Soirée Portes Ouvertes à Cotonou

Quelques dirigeants de l’IFIC se rendront au Bénin pour rencontrer les parents, élèves et étudiants. Ils organisent à cet effet une soirée Portes Ouvertes autour d’un cocktail le mercredi 26 juin 2024 à 16h00 au Chant d’Oiseau à Cotonou afin de mieux présenter l’école et d’échanger avec les personnes désireuses d’intégrer la formation. Ce sera l’occasion de découvrir les résultats du concours, les informations détaillées sur les programmes et les opportunités offertes par l’IFIC.

Contact Presse : Institut de Formation à l’Information et à la Communication (IFIC)

+229 97 04 65 07 / +33 604 569 124 (WhatsApp)