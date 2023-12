La Mission de l’ONU au Mali rétrocède le camp de Tombouctou

La mission de l’ONU au Mali a officiellement remis aux autorités de la Transition, le camp de Tombouctou. Cette base était l’une de ses dernières dans le Nord du pays.

Le 30 juin dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU avait mis fin au mandat de la Mission onusienne au Mali. Il lui a donné jusqu’au 31 décembre pour quitter le pays. C’est ainsi que les Casques bleus avaient entrepris de quitter le pays. Il fallait évacuer quelque 15 000 personnels de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Ce, après des mois de dégradation des relations entre Bamako et l’ONU.

Bamako exige un départ sans délai

La décision intervenait en adéquation avec la volonté des autorités maliennes. Le 16 juin 2023, en effet, le ministre malien des Affaires étrangères donnait le ton. Abdoulaye Diop avait demandé le « retrait sans délai » des Casques bleus. « La Minusma semble devenir une partie du problème en alimentant les tensions intercommunautaires exacerbées par des allégations d’une extrême gravité et qui sont fortement préjudiciables à la paix, à la réconciliation et à la cohésion nationale », avait accusé Bamako.

Une situation qui, selon le gouvernement malin, « engendre un sentiment de méfiance des populations maliennes à l’égard de la Minusma, et une crise de confiance entre les autorités maliennes et la mission de la paix de l’ONU ». Le départ sans délai » de la Mission de l’ONU était alors exigé par les autorités de Bamako. La Mission avait alors commencé à libérer les camps, étape par étape.

Tombouctou libéré après Kidal

On se rappelle, le 31 octobre, que la mission de paix de l’ONU au Mali a quitté son camp de Kidal. Départ qui entre en droite ligne avec le souhait de la junte malienne de voir cette force armée quitter le pays d’ici la fin de l’année. Jeudi, des images de la rétrocession du camp de Tombouctou avaient été diffusées. Au cours de la cérémonie officielle de rétrocession, le gouverneur de la région a salué la collaboration avec les Casques bleus.

« Au nom des plus hautes autorités de la Transition, au nom de la population de la région de Tombouctou et au mien propre, je voudrais dire merci à la Minusma pour les efforts accomplis dans le cadre du retour de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale », a déclaré Bakoun Kanté. Le retrait des Casques bleus n’a pas été de tout repos, puisqu’ils ont souvent fait l’objet d’attaques.