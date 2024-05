On Becoming A Guinea Fowl de la réalisatrice Rungano Nyoni : Un film qui sort des sentiers battus

Le film « On Becoming A Guinea Fowl » a fait sensation lors de sa présentation au Festival de Cannes. Cette œuvre originale et audacieuse a su captiver l’attention du public et de la critique par son approche singulière du cinéma. Dans ce film, la réalisatrice Rungano Nyoni, explore les réalités sociales de la Zambie.

Le film explore les secrets de famille, les traditions et les relations hommes-femmes dans la société zambienne. Le film est porté par une mise en scène inventive et poétique. La réalisatrice utilise un mélange de techniques cinématographiques, allant du réalisme au symbolisme, pour créer une expérience visuelle unique et immersive.

Un accueil positif

« On Becoming A Guinea Fowl » a reçu un accueil positif de la part de la critique, qui a salué son originalité, sa poésie et sa profondeur. Le film a également été apprécié par le public, qui a été touché par son histoire et ses personnages.

« On Becoming A Guinea Fowl » est un film unique et audacieux qui ne vous laissera pas indifférent. Si vous cherchez une œuvre originale et stimulante, ce film est fait pour vous.

Rungano Nyoni, un parcours original

Rungano Nyoni est une réalisatrice d’origine zambienne qui incarne l’émergence d’une voix cinématographique novatrice et audacieuse. Née en Zambie et élevée au Pays de Galles, Nyoni puise dans ses racines et son expérience personnelle pour créer des films. Elle défie les conventions et explore les complexités de l’identité, de la culture et de la société.

Son travail se distingue par sa capacité à mêler le réalisme social à des éléments de conte et de satire. Ainsi, elle offre des réflexions profondes sur les réalités contemporaines tout en captivant le public avec son imagination débordante. Avec des œuvres acclamées telles que « I Am Not a Witch« , son premier long métrage, encensé par la critique et projeté en 2017 à la Quinzaine des réalisateurs, Rungano Nyoni s’est affirmée comme l’une des cinéastes les plus prometteuses de sa génération, repoussant les frontières du cinéma africain. En outre, son dernier court métrage, « Listen« , a été nommé aux oscars.