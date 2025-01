L’Eintracht Francfort a signé une victoire éclatante de 2-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga, et ce, sans son attaquant vedette, Omar Marmoush. Alors que l’attaquant égyptien se prépare à rejoindre Manchester City, l’équipe de Francfort a montré qu’elle pouvait s’adapter, avec Hugo Ekitike en tête d’affiche lors de cette victoire importante.

Omar Marmoush, auteur d’une saison impressionnante avec 15 buts et 10 passes décisives en Bundesliga, se rapproche de plus en plus de Manchester City. Un accord verbal a été trouvé entre les clubs pour un transfert estimé à 80 millions d’euros, bonus inclus. L’attaquant égyptien de 25 ans devrait signer un contrat de cinq ans avec le club anglais et passera bientôt sa visite médicale. C’est en raison de ce transfert imminent qu’il n’a pas pris part à la rencontre contre Dortmund, laissant une place vacante dans l’attaque francfortoise.

Hugo Ekitike : remplaçant idéal en l’absence de Marmoush

Face à cette absence, c’est Hugo Ekitike qui a été titularisé en attaque et qui a su saisir sa chance. L’attaquant français a inscrit un superbe but et a été l’un des éléments clés de la victoire de son équipe. Sa prestation a confirmé qu’Ekitike pouvait devenir un joueur central pour l’Eintracht à l’avenir, capable de compenser le départ de l’Égyptien Marmoush.

De l’autre côté, cette défaite marque la troisième pour le Borussia Dortmund en Bundesliga, accentuant une crise de résultats préoccupante. L’équipe, malgré une meilleure possession de balle et plusieurs occasions, a échoué à concrétiser. Cette nouvelle défaite place Dortmund à la dixième place du classement, et la pression sur l’entraîneur Nuri Sahin monte, d’autant plus que le club est désormais à trois points des places européennes.

L’Eintracht Francfort sur sa lancée

Avec cette victoire, l’Eintracht Francfort maintient sa troisième place au classement, affichant une solidité qui ne semble pas affectée par le départ imminent de Marmoush. Les buts de Hugo Ekitike et d’Oscar Hojlund ont été décisifs, prouvant que l’équipe reste compétitive malgré le départ de son meilleur buteur.

Dino Toppmöller, l’entraîneur de l’Eintracht, a salué la performance collective de son équipe tout en soulignant l’impact de l’absence de Marmoush. Il a exprimé sa confiance dans les capacités de son groupe pour pallier ce vide et continuer à performer au plus haut niveau. Du côté de Dortmund, la direction continue de soutenir Nuri Sahin, mais les résultats décevants pourraient bien amener à des décisions plus drastiques si la situation ne s’améliore pas.