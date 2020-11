Octopizzo a atteint la scène des Grammy Awards !

La Grammy Awards Academy a proposé Octopizzo pour être nominé dans la catégorie « Record de l’année » pour sa chanson Another day, « Meilleur mélodie rap » pour Kamikaze et Another Day, ainsi que « Meilleure performance rap » pour Che Che et Wakiritho ft Sailors.

Le Kényan Henry Ohanga, connu par beaucoup sous le nom d’Octopizzo, célèbre un autre exploit. Octopizzo a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. Il a atteint la scène des Grammy Awards, un exploit qu’il ne faut pas sous-estimer. La Grammy Awards Academy propose généralement une liste d’artistes à considérer pour diverses nominations dans différentes catégories.

Ses fans ont été impressionnés par l’exploit et l’ont dûment félicité en ligne. Tout récemment, Octo était enthousiasmé par son rival Khali pour sa nomination au BET. « C’est le bon moment pour vous dire que je suis prêt pour l’examen Grammy, cette année. Pour ceux qui doutaient du 8. C’est à peu près ce temps. La sortie c’est maintenant #Don Goat », a-t-il indiqué.

Octopizzo affrontera désormais d’autres artistes répertoriés dans le cadre d’un processus de vote rigoureux qui décidera finalement qui figurera sur la liste des nominés pour les Grammy Awards 2021. Le vote sera fait par les membres de l’Académie. « Seule maman sait à quel point cela n’a pas été aussi simple que cela. J’aimerais que vous soyez ici pour assister à cette merde. Quatre chansons en lice pour le 63ème Grammys. Je l’ai mis sur ma maman », a-t-il écrit.

L’étoile tanzanienne du bongo, Diamond Platnumz, et deux de ses signataires de la WCB, Rayvanny et Zuchu, étaient les Africains de l’Est nominés pour les Grammy Awards 2021. Diamond a été proposé pour être nominé dans la catégorie « Meilleure vidéo de l’année » pour ses deux chansons Jeje et Baba Lao. L’album Flowers de Rayvanny est également à l’étude pour une nomination dans la catégorie « Meilleur album de musique du monde de l’année ».

La chanteuse tanzanienne Zuchu a été proposée pour une nomination dans la catégorie « Meilleur nouvel artiste aux Grammy ».