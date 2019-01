Nouvelles technologies : l’Algérie loin derrière le Maroc et la Tunisie

Le rapport mondial sur les technologies de l’information du Forum économique mondial classe l’Algérie loin derrière ses voisins, notamment le Maroc, la Tunisie et l’Egypte.

Ce rapport distingue sept pays pour leur excellente performance en matière de fructification économique des investissements réalisés dans les technologies de l’information et de la communication (TIC). L’édition 2016 de l’indice NRI (Networked Readiness Index) sur la préparation aux réseaux place Singapour en tête des pays susceptibles d’exploiter les TIC pour générer des impacts économiques et sociaux.

Ex-numéro un en 2014, la Finlande figure pour la seconde année consécutive en seconde position, suivie de la Suède (3e), la Norvège (4e) et des États-Unis (5e). Les autres économies du top 10 sont les Pays-Bas, la Suisse, le Royaume-Uni, le Luxembourg et le Japon. Pour sa part, l’Algérie est classée à la 177e place. Le pays du Président Bouteflika se positionne ainsi très loin derrière l’Égypte (96e), la Tunisie (81e), le Maroc (78e).

S’agissant de la vision et les efforts des gouvernements pour améliorer le cadre réglementaire des TIC, l’Algérie est devancée par plusieurs pays africains comme le Gabon (125e), le Mali (127e) et même le Tchad (139e)… L’indice NRI souligne que les plus belles progressions sont signées par un certain nombre de pays d’Afrique subsaharienne, dont l’Afrique du Sud (65e place, en hausse de 10 points), l’Éthiopie (120e, en hausse de 10 points) et la Côte d’Ivoire (106e, en hausse de 9 points).