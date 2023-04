Nouvelle violation du cessez-le-feu, les affrontements ont repris au Soudan

Les affrontements entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont repris, ce samedi. Outre la capitale Khartoum plusieurs autres quartiers sont le théâtre de violents combats.

Malgré la trêve promise par les deux camps sous la pression de la communauté internationale, les combats ont repris, ce jour, au Soudan. Des bruits d’explosion ont été entendus, dans le centre de Khartoum, non loin du palais présidentiel. C’est d’ailleurs dans ce secteur que se trouve aussi le commandement de l’armée.

Les hôpitaux sont pris pour cible et la plupart ont dû fermer leurs portes faute de personnel et d’équipements. A l’hôpital Al-Now d’Omdurman, par exemple non loin de Khartoum, un afflux de patients y est noté. D’autant qu’il reste l’un des rares centres encore fonctionnels dans le pays. « Nous avons un nombre d’équipes médicales très réduites », déplore un médecin.

Nouvelle violation du cessez-le-feu

La blouse blanche n’a pas manqué d’insister sur les gardes qui sont devenues beaucoup plus longues, faute de personnel. Les médecins sont débordés et comptent beaucoup sur l’appui de volontaires pour apporter leur assistance aux populations désœuvrées. Ces volontaires aident beaucoup plus le personnel médical dans le transport des patients.

Pourtant, jeudi soir, dans deux communiqués distincts, l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide ont annoncé leur accord de prolonger la trêve humanitaire de 72 heures supplémentaires. Ces nouvelles promesses avaient été obtenues grâce à des pourparlers impliquant les États-Unis et l’Arabie Saoudite. Seulement, une nouvelle fois, ces accords ont été violés par les deux parties.

Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d’affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide. Outre Khartoum, plusieurs villes de ce pays au plus de 45 millions d’habitants sont touchées par ces combats. Selon le ministère soudanais de la santé, au moins 512 personnes, civils et combattants, ont été tuées depuis le début des combats. Il a en outre été fait état de plus de 4 100 blessés.