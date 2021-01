Nouvelle invasion de criquets pèlerins au Kenya et en Ethiopie

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a averti que des essaims de criquets pèlerins devraient s’abattre sur de grandes parties de l’Éthiopie et du Kenya, dans les semaines à venir.



Dans sa dernière mise à jour de la situation, la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a révélé que les conditions météorologiques sèches dans la région de la Corne de l’Afrique devraient faciliter les essaims de criquets pèlerins, dans de grandes parties du Kenya et de l’Éthiopie. « Alors que les conditions restent sèches dans certaines régions, les essaims devraient se disperser dans tout le Sud et le Nord de l’Éthiopie ainsi que dans le Centre-nord du Kenya », indique le dernier rapport de la FAO.

« Toute pluie qui se produira dans les semaines à venir entraînera la maturation des essaims et la ponte des œufs qui écloront et donneront naissance à des bandes larvaires, en février et mars. Des opérations de lutte terrestre et aérienne intenses sont en cours dans les deux pays, pour réduire les populations actuelles d’essaims acridiens afin que l’échelle de la reproduction à venir soit plus faible », a-t-il ajouté.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement éthiopien a annoncé qu’il avait envoyé des avions et des hélicoptères dans sa lutte contre l’invasion de criquets pèlerins. Les avions sont utilisés pour évaluer l’étendue de l’invasion de criquets pèlerins et pour pulvériser des produits chimiques sur les zones touchées par les criquets pèlerins.

Depuis juin 2019, l’Éthiopie souffre de la pire invasion de criquets pèlerins depuis environ 25 ans, affectant les principales régions productrices de cultures du pays. Le criquet pèlerin, considéré comme « le plus dangereux des près d’une douzaine d’espèces de criquets », est un péril pour la sécurité alimentaire dans les zones désertiques de 20 pays, s’étendant de l’Afrique de l’Ouest jusqu’à l’Inde, couvrant près de 16 millions de kilomètres carrés, selon l’ONU.

Un criquet pèlerin adulte consomme de la nourriture correspondant à peu près à son poids, environ deux grammes par jour, ce qui signifie que même un petit essaim d’insectes mangera de la nourriture consommée par six éléphants, 20 chameaux ou 35 000 personnes chaque jour, selon la FAO.