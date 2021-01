Nouvelle collaboration entre Tanasha et Diamond

Séparés l’année dernière, Tanasha et Diamond, qui ne se remettront peut-être pas en couple de sitôt, sont sur le point de collaborer en affaires, sachant qu’ils ont tous deux un très bon goût de la mode et du style.

Lorsque Tanasha et Diamond se sont séparés l’année dernière, tous leurs fans ont été déçus. Les deux ne se remettront peut-être pas ensemble de sitôt, mais ils le feront peut-être en affaires. En plus de faire de la musique, ils ont tous deux un très bon goût de la mode. Leur style peut être agité, décontracté, sérieux et sensuel. Ils aiment tous les deux la mode et le style. Ils n’ont pas peur d’essayer de nouvelles choses et de nouvelles tendances.

Parfois, ils finissent par lancer de nouvelles tendances comme les différentes coiffures que Tanasha berce ou les looks suaves de Diamond. Ils sont tous deux également très photogéniques. Leur façon de travailler la caméra, leurs angles, ils coulent juste en finesse. Les autres ex de Diamond comme Zari Hassan et Hamisa Mobetto sont également très stylés, mais Tanasha est au-dessus. Elle est la seule qui puisse égaler la générosité de Diamond.

Les deux artistes ont peut-être rompu mais ils ont toujours un lien, grâce leur fils Naseeb Junior surnommé « Tom Kaka ». Diamond a admis avoir perdu de vue son fils et sa petite maman Tanasha. Une collaboration à la mode pourrait rapprocher les deux.

Cela peut également être un excellent investissement pour leur fils. Ils ont tous deux considérablement atteint une certaine maturité. Tanasha est restée ferme dans sa foi et sa religion tandis que Diamond s’est imposé comme un « papa poule » auprès de tous ses enfants.