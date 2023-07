Nouvel album de Ninho, le rappeur franco-congolais de tous les records

Ninho est le rappeur francophone ayant le plus de single certifié or, diamant et platine. Avec son nouvel opus, « Ni » le rappeur français d’origine congolaise (Kinshasa) est parti une nouvelle fois pour battre tous les records.

Ninho, pseudonyme de William Nzobazola, est d’origine congolaise, il le revendique et retourne tous les deux ans en RDC, son deuxième pays. Sa musique est influencée par les sons d’Afrique Centrale qu’il a découverts enfant, par son père musicien. Il y a eu « tous ces trucs que les jeunes écoutent et que mon père m’a mis dans les oreilles », toutes les stars locales Koffi Olomide, Fally Ipupa ou Papa Wemba, et les grands orchestres du Congo. De Kinshasa, il raconte aussi, dans une interview au Mouv, la station rap de Radio France, sur l’influence des sapeurs, du bling-bling.

Ninho, c’est un prodige qui a commencé à écrire ses textes à l’âge de 12 ans, il en a 27 aujourd’hui. Mais c’est à 20 ans qu’il a explosé en étant découvert par Warneer Music, en mars 2017, avec le titre « Maintenant ils le savent », qui sera directement disque d’or, puis quelques mois après le titre « Comme Prévu » sera certifié double disque de Platine Skyrock, la radio française de référence pour le rap.

Ninho en Dior

Puis suivront M.I.L.S 2.0 en 2018, Destin en 2019, M.I.L.S 3.0 toujours en 2019, Jefe en 2021 et maintenant Ni qui sort cette année : « J’arrive en Dior et c’est des plans machiavéliques qu’on élabore » lance le boss dans son titre phare.

Dans ce nouvel album, plus nostalgique, Ninho partage un morceau avec Omah Lay, la star nigériane de l’afro-beat. Un son plus afro, sans doute, qu’il retrouve aussi dans No Love en featuring avec la chanteuse béninoise (d’origine nigériane) Ayra Starr.

Désormais, Ninho est mélancolique mais il est aussi plus mature. Il se lance dans de nouveaux projets, la musique toujours, mais aussi l’ouverture, le 1er juillet 2023, du Jefe Burger, à côté de la place de l’Étoile et de l’Arc de Triomphe, à Paris. Un concept réalisé avec le chef Xavier Pincemin, qui a remporté Top Chef sur M6 en 2016.