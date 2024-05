Nouveau cap pour la coopération scientifique entre le Maroc et l’Espagne

Le Maroc et l’Espagne s’engagent à renforcer leur collaboration scientifique à travers la signature d’une convention-cadre historique.

Le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) du Maroc et le Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique (CSIC) d’Espagne ont officialisé leur engagement à intensifier leur coopération scientifique et technologique. Cette alliance stratégique, concrétisée par une convention-cadre signée par la Directrice du CNRST, Jamila El Alami, et la Présidente du CSIC, Eloísa Del Pino Matute, ouvre la voie à de nombreuses initiatives prometteuses pour les deux nations.

Un partenariat solide pour des domaines clés

Cette convention-cadre pose les jalons d’une collaboration scientifique ambitieuse qui s’étendra à une multitude de domaines clés, tels que l’intelligence artificielle, l’agriculture durable, la protection de l’environnement, la santé, l’exploration spatiale, les sciences humaines et les technologies de l’information.

Ce partenariat renforcera les échanges entre les communautés scientifiques marocaine et espagnole, favorisant la mobilité des chercheurs, l’organisation de séminaires conjoints et la réalisation de projets de recherche collaboratifs. Ces initiatives stimuleront l’innovation et l’excellence scientifique dans les deux pays.

Un tremplin pour des relations bilatérales plus solides

Selon Jamila El Alami, Directrice du CNRST, cette convention « constitue un socle juridique solide pour la mise en œuvre de nombreux projets de coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun et d’actualité ». Elle souligne également le positionnement de l’Espagne comme « troisième partenaire scientifique du Maroc ».

Eloísa Del Pino Matute, Présidente du CSIC, partage cet enthousiasme et exprime sa satisfaction de voir « dynamiser le processus de collaboration entre le CSIC et le CNRST, une institution de référence en matière de recherche scientifique ». Elle anticipe que cette convention permettra de « hisser la collaboration à la hauteur des relations bilatérales excellentes entre le Maroc et l’Espagne ».

Favoriser le progrès et l’innovation

Cette convention-cadre marque un tournant décisif dans la coopération scientifique entre le Maroc et l’Espagne. Les retombées positives de ce partenariat se feront sentir non seulement au sein des communautés scientifiques des deux pays, mais également dans l’ensemble de la société, favorisant le progrès et l’innovation dans des domaines d’une importance capitale pour l’avenir.

Établissement public à caractère scientifique et technique de recherche relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le CNRST a pour mission de promouvoir, développer et valoriser la recherche scientifique au Maroc. Organisme public de recherche rattaché au ministère espagnol de la Science, de l’Innovation et des Universités, le CSIC a pour mission d’encourager, de coordonner, de développer et de diffuser la recherche scientifique et technologique pluridisciplinaire.