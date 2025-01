Nord-Kivu : l’armée congolaise accuse le Rwanda après la mort du gouverneur Peter Cirimwami

Dans la province du Nord-Kivu à l’est de la RDC, les combats continuent de faire rage entre l’armée congolaise et ses soutiens, et le M23 soutenu quant à lui par les forces rwandaises. L’armée s’est une nouvelle fois prononcée sur la mort du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général-major Peter Cirimwami, accusant directement le Rwanda.

Un point de presse conjoint s’est tenu samedi soir avec le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, par ailleurs ancien gouverneur de la province du Nord-Kivu, et le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Il a permis à ce dernier de se prononcer une nouvelle fois sur la mort de son frère d’armes, le général-major Peter Cirimwami, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu. « Le général-major, Peter Cirimwami, gouverneur militaire du Nord-Kivu a été tué par un sniper rwandais alors qu’il s’était rendu à Saké pour accompagner le commandant de la 34e région militaire pour essayer de galvaniser les troupes au sol qui stoppaient l’avancée de l’ennemi », a déclaré le porte-parole de l’armée congolaise.

« Défendre bec et ongles la ville de Goma »

Sylvain Ekenge balaie ainsi d’un revers de main la thèse d’un assassinat par les éléments du propre camp congolais. En effet, vendredi, alors que la mort du gouverneur militaire était confirmée par l’armée, des hypothèses faisaient état d’une embuscade tendue à Kasengesi par des éléments de son propre camp, des éléments Wazalendo et des militaires congolais. Le mobile indiqué serait que le général Cirimwami n’aurait pas apporté tout le soutien nécessaire aux éléments des forces congolaises déployés sur les terrains d’opération. Ce manque d’engagement aurait été interprété par certains comme un acte de trahison pourrait justifier le sort qui lui a été infligé. Mais, pour l’armée congolaise, il ne fait aucun doute que Peter Cirimwami ait succombé sous des balles rwandaises.

Malgré la rudesse des combats et les pertes déjà subies – 13 membres de l’ONU et de la SAMIDRC –, les FARDC et leurs alliés de la MONUSCO et de la SAMIDRC continuent de combattre avec acharnement. L’objectif est d’empêcher à tout prix la prise de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu par les rebelles. « Au moment où nous parlons, les combats se poursuivent et nos troupes, avec l’appui de la MONUSCO et les forces de SAMIDRC accompagnées des vaillants patriotes Wazalendo, ont réussi à repousser l’ennemi qui a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda, des chars qui n’ont pas pu avancer. Cette détermination est sans pareil », a déclaré le porte-parole de l’armée congolaise. Avant d’ajouter : « Nos vaillants FARDC sont déterminées à défendre bec et ongles la ville de Goma ».