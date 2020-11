Nomzamo Mbatha va incarner un rôle dans « Coming to America »

L’actrice sud-africaine Nomzoma Mbatha devrait faire ses débuts internationaux lors de la sortie de « Coming 2 America » et bien qu’il y ait eu des retards dus à la pandémie de Covid-19, les fans sont impatients.

La star a révélé que les fans pouvaient s’attendre à plus de projets internationaux, car elle était déterminée à se faire un nom sur le plan mondial. Et cela signifie que le temps qu’elle passe en Afrique du Sud sera toujours compté, puisqu’elle a déclaré qu’elle avait l’intention de rester à l’étranger un peu plus longtemps.

L’actrice a révélé la logique de son mode de vie nomade sur Kaya FM. « Je vais y rester longtemps », a-t-elle déclaré. « L’Afrique du Sud est vraiment loin, donc le mouvement a toujours été juste d’être plus proche du pouls de sorte que si on a besoin de vous pour des tests en studio ou des enregistrements vidéos, vous êtes juste là, pas comme si je devais prendre un vol et y arriver. Je vais y rester (aux États-Unis) pendant longtemps. De plus, je suis tellement nomade », dit-elle.

L’actrice, qui était, le mois dernier, en Afrique du Sud, pour accueillir Miss Afrique du Sud au Cap et qui est la plus populaire pour son rôle de Thandeka dans « Isibaya », a indiqué qu’elle était à jamais reconnaissante d’avoir réussi à gagner « Mzansi », en jouant un scénario monumental qui a présenté l’amour noir, dans sa forme la plus pure, entre un père et sa fille.

« Il manquait quelque chose à l’époque, et je suis si heureuse que « Isibaya » ait apporté cela. C’était incroyable et c’était intentionnel que nous voulions avoir un beau lien père-fille», a-t-elle indiqué. À rappeler que Nomzamo Mbatha devrait faire sa nouvelle sortie dans « Coming to America », qui sera disponible sur Prime Video, le 5 mars 2021.