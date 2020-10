Nomcebo Zikode signe un contrat international

La chanteuse compositrice Nomcebo Zikode a joué un rôle majeur dans la création du hit mondial Jerusalema de Master KG. Hier, Sony / ATV a annoncé avoir signé un contrat d’édition exclusif avec Nomcebo. Cet accord englobe tout le catalogue de musique la la sud-africaine, y compris son nouveau hit Xola Moya Wam.

Nomcebo Zikode est enthousiasmée par son contrat avec Sony. Elle dit que tout a été surréaliste et que Jerusalema a changé sa vie pour le mieux. « L’expérience d’avoir un succès mondial a été phénoménale. Je suis très heureuse de travailler avec une maison telle que Sony / ATV, la société d’édition numéro un qui a une si grande empreinte mondiale », a-t-elle indiqué.

« Cette année a été incroyable, avec le succès de Jerusalema et le grand accueil de mon album « Xola Moya Wam ». J’ai hâte de voir où me mène cette relation avec Sony / ATV. J’apprécie la confiance et la conviction que Rowlin, Munya et la famille mondiale Sony / ATV ont en moi, surtout leur volonté de ne faire que de mon mieux », a déclaré Nomcebo Zikode.

L’équipe de Sony International est également ravie de signer un accord avec l’un des artistes les plus en vue du moment. Président international de Sony / ATV Music Publishing, Guy Henderson estime que le meilleur reste à venir, et que et la star réalisera de grandes choses sous Sony. « Je suis ravi que Nomcebo ait décidé de rejoindre Sony / ATV. Un merveilleux auteur-compositeur avec une grande voix, Nomcebo a co-écrit l’un des meilleurs succès mondiaux de 2020», a indiqué M. Henderson.

« En tant que Sud-Africain supervisant les sociétés internationales de Sony / ATV à travers le monde, cela me donne un frisson supplémentaire que mon équipe puisse travailler non seulement sur un hit mondial écrit en Afrique du Sud comme « Jerusalema », mais sur toutes les autres chansons que Nomcebo a écrites. Avec son talent et la machine créative mondiale Sony / ATV derrière elle, Nomcebo réalisera de grandes choses », a-t-il poursuivi, à propos de l’accord exclusif.

Nomcebo Zikode est née à Kwazulu Natal, à Hammersdale. Elle a gagné en popularité en 2018 après que le DJ populaire, Ganyani l’a présentée sur son morceau « Emazulwini ». Cependant, depuis que Master KG a co-réalisé Jerusalema avec elle, elle est devenue un nom connu localement et internationalement. Le clip est actuellement affiché sur plus de 200 millions de vues sur Youtube.