Nomcebo Zikode, artiste féminine aux KZN Awards

Autrice-compositrice-interprète sud-africaine, Nomcebo Zikode, qui a été projetée grâce à la chanson « Jerusalema » jouée avec Master KG, a remporté le prix de la meilleure artiste féminine aux KZN Entertainment Awards.

La star sud-africaine, Nomcebo Zikode, vient de remporter le prix de la meilleure artiste féminine aux KZN Entertainment Awards. L’autrice-compositrice-interprète est apparue sous les feux de la rampe suite à sa collaboration avec « Jerusalema » de Master KG. La chanson à succès a fait ressortir le talent caché en elle. Ce qui lui a valu de drainer de nombreux fans, à travers l’Afrique et le reste du monde.

Nomcebo Zikode a profité de son Instagram pour partager la nouvelle, en remerciant ses fans et ses abonnés pour leur soutien et leur vote. Nomcebo a été nominée aux côtés de Kelly Khumalo, Zandie Khumalo, Babes Wodumo, Holly Rey, Simmy, Cici, Shekinah et Zanda Zakuza. « Salutations équipe verte… Merci beaucoup les gars d’avoir voté pour moi, je ne m’attendais vraiment pas à ça. KZN Entertainment Awards, merci », a-t-elle posté.

L’objectif de cette initiative était d’honorer et de célébrer le talent considérable du KwaZulu-Natal dans le secteur des arts, du divertissement et de la musique. Les nominés étaient tous des personnalités connues qui font un travail exceptionnel en portant haut le drapeau de la province en Afrique du Sud et à l’étranger.

Le gagnant de chaque catégorie a reçu un prix en espèces de 100 000 rands (plus de 3,6 millions FCFA), tandis que le grand gagnant est reparti avec une somme de 500 000 rands (18,1 millions FCFA). Il y avait 23 catégories. Des prix ont également été décerné à DJ Tira, Black Coffee, Ladysmith Black Mambazo et Mbongeni Ngema, pour leur contribution à l’industrie de la musique.

Bonang Matheba alias « Queen B » a remporté le prix du cousin le plus aimé du KZN, en reconnaissance des artistes qui ont eu un grand impact sur la province, même s’ils ne sont pas du KwaZulu-Natal. Cette semaine, Matheba a également reçu le prix de la femme de l’année, lors de la cérémonie de remise des prix GQ SA Men of the Year à Sandton.

Gagnants dans d’autres catégories