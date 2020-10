Nollywood : la montre-bracelet à 35 millions FCFA de Regina Daniels

L’actrice de Nollywood, Regina Daniels, s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour montrer son cadeau d’anniversaire offert par son mari milliardaire, Ned Nwoko. La star de cinéma a indiqué que son mari lui avait acheté un « avion à quatre roues », pour son anniversaire après lui avoir acheté une montre-bracelet de 24 millions de naira (environ 35,2 millions FCFA).

L’actrice de Nollywood, Regina Daniels, a récemment été gâtée par son mari avec des cadeaux somptueux pour son 20ème anniversaire. La star de cinéma avait un an de plus le 10 octobre dernier et une semaine plus tard, son mari la gâte toujours avec des cadeaux chers et séduisants.

Regina s’est récemment rendue sur sa page Instagram pour montrer son nouveau cadeau d’anniversaire à ses 8,7 millions d’abonnés. L’actrice a déclaré que son mari milliardaire, Ned Nwoko, lui avait acheté un « avion à quatre roues ». La célébrité a décrit son nouveau véhicule de luxe de cette façon, car l’intérieur ressemblait à celui d’un jet privé, avec suffisamment d’espace pour les jambes. Elle a également partagé une série de vidéos d’elle-même en train de brouiller des chansons à succès dans sa nouvelle voiture de luxe.

Regina Daniels a déclaré que son mari lui avait également offert une montre-bracelet 24 millions de naira (environ 35,2 millions FCFA) pour son anniversaire. « Retrouver mon avion à quatre roues… Aussi un cadeau d’anniversaire de mon mari à côté de ma montre de 24 millions de naira… Je t’aime bébé, tu es tellement extra », a-t-elle mis en légende de son post.

Regina a également été célébrée par sa mère, Rita Daniels, qui, sur son compte Instagram, a partagé une photo de sa fille portant son petit-fils. « Joyeux anniversaire ma fierté. Que Dieu tout-puissant continue de vous bénir et de vous doter de plus de sagesse, de connaissance et de compréhension. Je vous souhaite une longue vie plus saine. Votre vie sera toujours plus douce que le miel… », a-t-elle posté.