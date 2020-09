Nollywood : Alexx Ekubo honoré du titre de chefferie dans l’Etat d’Imo

Le bel acteur de Nollywood, Alexx Ekubo, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager de bonnes nouvelles avec les fans. La star de cinéma a été honorée d’un titre de chefferie dans l’Etat d’Imo. L’acteur s’est réintroduit aux fans sous le nom d’Alexx Ekubo d’Arochukwu, Etat d’Abia, qui a été couronné comme l’Ikuku de la ville d’Amumara, Mbaise, Etat d’Imo.

« Permettez-moi de me présenter à nouveau. Moi, Alexx Ekubo d’Arochukwu, État d’Abia, vient d’être couronné Ikuku de la ville d’Amumara, Mbaise, État d’Imo, au Iri-Ji qui vient de se terminer (New Yam Festival). Couronnement par Eze Umara 3 de la ville d’Amumara, royaume Mbaise, État d’Imo. Un merci spécial au grand chef Nwachinemere 1 de Mbaise, pour m’avoir accueilli et m’avoir honoré dans sa ville natale parmi ses parents… », a-t-il posté.