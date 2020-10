Nina Roz et Daddy Andre : un mariage en toute discrétion, Angella Katatumba clashe

Après plusieurs semaines à nier et à présenter toutes sortes d’excuses pour défendre leur relation d’amitié, le producteur et chanteur primé Daddy Andre a officiellement rendu visite aux parents de sa copine chanteuse Nina Roz, à Kireka. Une cérémonie s’est déroulée dans la discrétion la plus totale.

Il y a quelques semaines, Nina Roz (Nina Kankunda) a réfuté les allégations, selon lesquelles elle avait une relation amoureuse avec le producteur de musique et chanteur Daddy Andre. « Papa André est mon ami et le fait que nous soyons sous la même direction signifie que nous devons travailler ensemble, donc être des amis proches », a-t-elle dit alors.

Vendredi après-midi, plusieurs photos et vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux avec Nina Roz et Daddy Andre si amoureux l’un de l’autre, en savourant leur moment. Une union scellé avec une cérémonie de Nina et Andre à Kukyala réservée à quelques personnes, y compris les amis proches du couple et les membres de la famille.

Bien que les deux tourtereaux n’aient encore rien partagé sur leurs pages de médias sociaux, mais des sources proches et d’autres célébrités ont déjà commencé à les féliciter pour cette étape importante.

« Je ne suis pas jalouse, et l’homme blanc dit que la chair d’un homme est le poison d’un autre. André n’était pas assez bon pour moi, mais il est parfait pour elle. Je me fiche de ce qu’ils font de leur vie, je suis heureuse dans une autre relation et je me fiche de ce qu’il fait de sa vie aussi », a alors lancé Angella Katatumba, l’ex-petite amie du Daddy Andre.

La relation d’Angella Katatumba avec Daddy Andre a touché le fond, après avoir affirmé que le producteur avait refusé de passer un test de dépistage du VIH / sida. Pour cette raison, elle a conseillé à Nina Roz de ne pas risquer sa vie, en tombant simplement amoureuse d’Andre, sans avoir d’abord confirmé son état de santé.