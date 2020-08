Nigeria : Sunday Oliseh en pole position pour le poste de DTN

L’ancien entraîneur des Super Eagles, Sunday Oliseh, est le premier choix pour le poste de Directeur technique de la Fédération nigériane de football. La NFF n’a pas encore nommé de remplaçant pour Bitrus Bewerang, dont le contrat n’a pas été renouvelé en juillet.

Sunday Oliseh faisait partie des Super Eagles qui ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations 1994, en Tunisie, et a été en charge de cette sélection, pendant près d’un an. Il a été directeur sportif du côté belge de KAS Eupen et a également dirigé Vervietois et Fortuna Sittard, aidant ce dernier à obtenir une promotion à l’Eredivisie (D1 néerlandaise), avant de se séparer du côté néerlandais.

L’ancien entraîneur adjoint des Super Eagles, Emmanuel Amuneke, et le Dr Terry Eguaoje, basé aux États-Unis, sont également envisagés pour ce poste de directeur technique de la Fédération nigériane de football. La NFF avait fait une offre de 3 millions de nairas à Amuneke de quitter son poste actuel avec Misr Lel Makassa en Égypte, mais l’ancien joueur du FC Barcelone aurait jugé l’offre trop insignifiante par rapport à ce qu’il gagne à El Makkasa en Égypte.

Le médaillé d’or aux Jeux olympiques d’Atlanta de 1996 et vainqueur de la CAN 1994, toucherait un salaire mensuel de 20 000 dollars en tant que directeur des académies en Afrique de Misr Lel Makassa. Emmanuel Amuneke a travaillé avec la FIFA et entraîné les Golden Eaglets. Sélectionneur des U17 du Nigeria, vainqueurs du Mali (2-0), à la finale de la Coupe du monde cadette en 2015 au Chili, il a également dirigé les Taifa Stars of Tanzania, lors de la CAN 2019, en Égypte. Il a aussi travaillé comme entraîneur adjoint à Al-Hazem (Arabie saoudite) et a entraîné Al Khartoum du Soudan.

Bien que peu connu au Nigeria, Eguaoje Terry a été directeur de l’entraînement pour Fusion Soccer Club avant d’accepter un poste avec le programme Texas Premier Girls Academy. Il est titulaire d’une maîtrise en gestion du sport et d’un doctorat en éducation. Ses qualifications d’entraîneur incluent la licence «A» de l’USSF, le diplôme de premier degré NSCAA, de la jeunesse nationale de l’USSF et la licence de gardien de but de l’USSF.