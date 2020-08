Nigeria, Sandra Benede : quand le sexe c’est mieux seule qu’à deux !

Selon l’ancienne reine de beauté, Sandra Benede, la masturbation est meilleure que de dormir avec n’importe qui.

Ex-reine de beauté et ex-petite amie présumée de l’acteur de Nollywood Jim Iyke, Sandra Benede a défendu l’acte de masturbation pour les femmes. Commentant une publication sur Instagram, le célèbre mannequin a noté que le plaisir de soi était bien mieux que de dormir avec n’importe qui. Selon elle, il n’y a rien de mal à la masturbation et c’est quelque chose qu’elle peut faire. Elle a en outre révélé que la masturbation est meilleure que de dormir avec n’importe qui.

« Il n’y a rien de mal à la masturbation, c’est quelque chose que je peux faire. C’est mieux que de baiser n’importe qui », a-t-elle posté. Un message perçu pour certains comme une folie de la part de la belle Sandra Benede, qui aurait certainement assez du sexe des hommes.

L’actrice ghanéenne et présentatrice télé Efia Odo n’est pas de cet avis. Pour elle, la masturbation est plus préjudiciable spirituellement que la fornication. En revanche, d’autres défendent bec et ongles les déclarations de Sandra et revendiquent même leur penchant vers cette pratique, pour éviter de vivre de chagrin d’amour.

À rappeler que Sandra Benede est une célébrité du monde virtuel. Elle n’hésite pas à partager des photos torrides d’elle-même sur sa page Instagram. Cependant, il y a quelques années, Sandra n’était pas aussi « grosse » qu’elle l’est maintenant. A l’époque où elle était une reine de beauté, c’était une femme assez fine et très élégante.

Selon plusieurs médias people, le modèle avait subi une chirurgie d’implants en silicone pour améliorer son corps et agrandir sa poitrine, il y a environ cinq ans.