Nigeria – Royaume-Uni : Bola Tinubu en visite d’État à Londres, un moment clé pour la coopération

Pour la première fois depuis près de quarante ans, un président nigérian effectue une visite d’État à Londres. Accueilli avec les honneurs, Bola Tinubu veut renforcer les liens économiques et sécuritaires avec le Royaume-Uni. Une rencontre qui illustre la recomposition des relations post-coloniales.

Ce mardi 17 mars 2026 ouvre une nouvelle phase dans les relations entre Abuja et Londres. En foulant le sol britannique pour une visite d’État, Bola Tinubu rompt avec des décennies de distance protocolaire. Au-delà du symbole, ce déplacement traduit une ambition claire : repositionner le Nigeria comme un partenaire stratégique incontournable, capable d’attirer investissements, coopération sécuritaire et influence diplomatique.

Un accueil royal pour sceller un partenariat stratégique

Le protocole britannique déploie ses plus grands symboles pour accueillir le président nigérian. Reçu par le roi Charles III lors d’un banquet d’État, puis par le Premier ministre Keir Starmer, Bola Tinubu s’inscrit dans une séquence diplomatique de haut niveau.

Cette visite intervient dans la continuité d’un partenariat stratégique signé il y a 18 mois.

Le Nigeria s’impose désormais comme le deuxième partenaire commercial du Royaume-Uni en Afrique, avec plus de 9 milliards d’euros d’échanges annuels. L’objectif est de transformer ces flux commerciaux en investissements durables. Londres cherche à consolider sa présence économique en Afrique, tandis qu’Abuja veut accélérer sa transformation structurelle.

Infrastructures et sécurité au cœur des discussions

Les échanges entre les deux pays s’articulent autour des priorités économiques et sécuritaires du Nigeria. Abuja souhaite mobiliser l’expertise britannique pour moderniser ses infrastructures, notamment les ports d’Apapa et de Tin Can Island près de Lagos. Ce projet stratégique est estimé à 700 millions de dollars.

Le volet sécuritaire occupe également une place centrale. Face à la menace persistante des groupes jihadistes, les deux nations envisagent de renforcer leur coopération en matière de renseignement et de formation militaire. Pour de nombreux observateurs, cette relation évolue vers un modèle de “réciprocité commerciale”. Le Nigeria ne se positionne plus seulement comme un marché, mais comme un acteur capable d’attirer des capitaux industriels et d’influencer les équilibres économiques régionaux.

Une dimension religieuse révélatrice de tensions culturelles

Au-delà des enjeux politiques et économiques, cette visite comporte une dimension sociétale sensible. La Première dame, Oluremi Tinubu, doit rencontrer les autorités de l’Église d’Angleterre au Palais de Lambeth. Ce dialogue intervient dans un contexte de tensions au sein de la communion anglicane. Le clergé africain, notamment nigérian, s’oppose fermement à certaines évolutions doctrinales portées au Royaume-Uni, comme la bénédiction des couples de même sexe ou la nomination d’une femme à la tête de l’Église.

Ces divergences illustrent les contrastes culturels persistants entre Londres et ses anciens territoires. Elles rappellent que, malgré le rapprochement diplomatique, certains sujets restent profondément clivants.