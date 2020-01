Nigeria : Muhammadu Buhari se retirera en 2023

Face aux diverses spéculations qui ont cours depuis quelques temps, Muhammadu Buhari a décidé de clarifier les choses. C’est ainsi qu’il a annoncé qu’il quitterait le pouvoir en 2023 et ne prendrait donc part à aucune élection.

Certaines mauvaises langues spéculaient quant à la possibilité d’un troisième mandant pour l’actuel Président nigérian. Selon lesdites spéculations, lui et son clan se livreraient donc à des manœuvres clandestines pour rester au pouvoir en 2023 après la fin du mandat en cours qui est censé être son dernier. Muhammadu Buhari a tenu à clarifier les choses et c’est dans sa lettre de nouvel An adressée à ses concitoyens que l’actuel Président à réaffirmé sa croyance aux principes démocratiques. Il ne sera donc pas question de s’éterniser aux pouvoir comme le pronostiquent certains.

Un attachement aux valeurs démocratiques

Comme Muhammadu Buhari l’a si bien dit dans cette lettre du nouvel An : « Je me retirerai en 2023 et ne serai pas disponible lors des prochaines élections. Mais je suis déterminé à contribuer au renforcement du processus électoral au Nigeria, et dans toute la région, où plusieurs membres de la CEDEAO se rendent aux urnes cette année ». Les détracteurs n’auront désormais plus de grain à moudre, car Muhammadu Buhari vient ainsi de désamorcer des spéculations qui durent depuis un moment.

Pour cette nouvelle année, le Président nigérian a déclaré que son gouvernent et lui accentueraient leurs efforts dand la lutte contre la corruption, une meilleure économie dans le pays et la lutte contre l’insécurité. Voilà donc l’essentiel du programme de 2020.