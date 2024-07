Nigéria : Meta sous le coup d’une amende de 220 millions de dollars pour non respect des données personnelles

Meta est frappée d’une amende de 220 millions de dollars par le Nigéria pour violations de la protection des données personnelles. Cela marque un durcissement de la régulation des géants de la tech en Afrique.

Meta, la maison mère de Facebook et WhatsApp, fait face à une amende historique de 220 millions de dollars infligée par le Nigéria pour des violations répétées de la protection des données personnelles et des droits des consommateurs. Cette décision marque un tournant dans la régulation des géants de la tech en Afrique.

Un dossier lourd de trois ans d’enquête

L’affaire remonte à une enquête approfondie menée conjointement par la Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs (FCCPC) et la Commission nigériane de protection des données, qui a duré plus de trois ans, de mai 2021 à décembre 2023. Les investigations ont mis en lumière des pratiques jugées invasives par les autorités nigérianes, notamment le transfert et le partage non autorisés de données personnelles des utilisateurs nigérians à l’étranger.

Parmi les accusations portées contre Meta figurent le refus de permettre aux Nigérians de choisir comment leurs données sont partagées, l’abus de position dominante, et des discriminations dans le traitement des utilisateurs. La FCCPC a souligné que ces pratiques allaient à l’encontre des lois locales sur la protection des données et les droits des consommateurs.

Une amende salée et des exigences strictes

En plus de l’amende de 220 millions de dollars, les autorités nigérianes ont exigé que Meta mette fin à ses pratiques jugées abusives et se conforme strictement aux lois locales. Le communiqué de la FCCPC stipule clairement que Meta doit « cesser d’exploiter les consommateurs nigérians » et s’abstenir de toute conduite similaire à l’avenir.

Cette sanction contre Meta s’inscrit dans un contexte plus large de régulation accrue des géants de la technologie en Afrique. L’Afrique du Sud a déjà entamé des démarches similaires, et début juillet, l’Union européenne a également épinglé Meta pour des violations des règles d’utilisation des données personnelles, ouvrant la voie à de possibles sanctions financières supplémentaires.

L’impact sur l’écosystème numérique nigérian

Avec près de 164,3 millions d’abonnements à Internet en mars 2024 et plus de 51 millions d’utilisateurs de WhatsApp, le Nigeria est un marché crucial pour les plateformes de Meta. Cette amende pourrait avoir des répercussions significatives sur l’utilisation de ces services dans le pays, et potentiellement inciter d’autres pays africains à renforcer leurs propres régulations en matière de protection des données.