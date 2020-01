Nigeria : la star de Nollywood Mike Ezuruonye se fait opérer des yeux

Décidément, être sous le feu des projecteurs n’a pas que de bons côtés. Et ce n’est pas l’acteur nigérian, Mike Ezuruonye qui dira le contraire. Mais que s’est-il donc passé ?

En raison d’une forte exposition à la lumière des caméras, une excroissance sur ses pupilles a été découverte par les médecins, obligeant ce dernier à subir une opération chirurgicale. Par ailleurs, la star de Nollywood a tenu à partager une photo de son opération en inscrivant un message destiné à ses fans qui ne voient que le bon côté des choses, c’est-à-dira à l’écran.

« Pardonnez mon silence, mais il fallait que je partage cela. Beaucoup ne savent pas ce que nous vivons au cours de notre travail (la réalisation des films)… Il y avait une excroissance sur mes paupières à cause d’une exposition excessive à des lumières de caméras de production cinématographique au fil des ans », a déclaré l’acteur sur son compte Instagram.

« On m’a conseillé de me faire opérer, j’avais peur. Après l’opération, pendant plus de 8 heures, je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Les médecins m’avaient demandé de les fermer… Cela m’a fait apprécier davantage le don de la vue que Dieu m’a donné… Ce fût une expérience effrayante », déclara-t-il.

Au passage, il a tenu à prévenir ses fans au sujet de toute tentative de fraude, de la part de gens mal intentionnés, qui tenteraient de se faire passer pour lui en réclamant un soutien financier.